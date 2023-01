Portale Visit-italy, Castiglione al terzo posto fra le mete da non perdere nel 2023

Castiglione della Pescaia: Il portale Visit Italy.eu, il canale di promozione dell’Italia nel mondo, con migliaia di visitatori ogni anno, sceglie Castiglione della Pescaia come una delle 10 mete da non perdere nel 2023 inserendola al terzo posto della sua speciale classifica.



«Il nostro paese – dice soddisfatta la sindaca Elena Nappi – entra da quest’anno con le sue bellezze naturali all’interno di una vetrina mondiale come una delle 10 migliori destinazioni dove fare vacanza. Gli esperti che danno vita a questo sito internet nei loro commenti hanno messo in risalto il nostro territorio dove bellezza, cultura, innovazione sono all’avanguardia».

«L’Italia, dopo i due anni di pandemia – aggiunge la prima cittadina - torna ad essere tra i Paesi più ricercati, amati e visitati dai turisti di tutto il mondo. Le nostre città e la cultura sono da sempre sinonimo di un tour indimenticabile in ogni momento dell'anno e Castiglione della Pescaia, secondo questo punto autorevole di riferimento del turismo internazionale, rientra fra le nuove destinazioni e tendenze da scegliere, dove la tradizione, le tematiche ambientali portate avanti negli anni e le nuove strategie di comunicazione stanno dando vita ad una forte crescita dell’interesse non solo dei turisti italiani, ma anche di quelli di oltre confine».

Visit Italy presenta Castiglione della Pescaia come una delle destinazioni migliori da non perdere, una delle principali mete in Toscana per il turismo estivo con il suo bellissimo mare e i panorami mozzafiato. Nonostante sia un paese molto piccolo – sottolineano - è stato spesso premiato da Legambiente e dal Touring Club per la sua immensa bellezza e per la sua armonia e tranquillità. Gli esperti del sito mettono in risalto che in anticipo rispetto alle normative europee, già dal 2019, Castiglione della Pescaia ha aderito alla politica plastic free, con il divieto di vendita e distribuzione di plastica monouso in tutto il territorio comunale.