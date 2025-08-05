"PopCast - Castiglione Sound Festival": in Piazza Orto del Lilli arrivano I Patagarri

Castiglione della Pescaia: Tutto pronto a Castiglione della Pescaia per la seconda serata di PopCast – Castiglione Sound Festival, giovedì 7 agosto in Piazza Orto del Lilli a partire dalle 21:00.

Attesissimo il concerto de I Patagarri, il collettivo milanese che con il loro tour “L’ultima ruota del caravan” sta infiammando grandi città.

Prima di loro ad aprire la serata una band locale nata a Massa Marittima, i "21 Grammi", David Di Lelio voce, Eros Luti chitarra, Davide Michelini trombone, Andrea Muccetti batteria, Federico Nunzi basso, con uno speciale set acustico, mentre in chiusura Dj Set con dj maremmani.

Ancora una serata all'insegna della musica leggera di qualità.

«La rassegna musicale di Castiglione della Pescaia - dichiara la sindaca Elena Nappi - continua a regalare, a cittadini e turisti, artisti di grande successo molto apprezzati nel panorama della musica leggera di qualità. Quattro giovani musicisti che portano in tour il loro gipsy jazz, un modo per raccontare storie scomode con un sorriso malinconico sulle labbra, per far ballare e pensare, per dare voce a chi non ha mai avuto un microfono davanti, perché la musica non è solo puro divertimento ma anche un modo per fermarsi a riflettere».

«C'è grande attesa per questo evento – afferma Paco Mengozzi –, sarà veramente una super serata per PopCast dopo il grande successo del primo appuntamento con Sarafine a luglio. Questa seconda edizione del Festival dimostra di avere i numeri giusti, siamo molto soddisfatti per l'organizzazione, ringraziamo il Comune per il supporto e il Consorzio Maremma Experience per la promozione. Ci aspettiamo una piazza gremita per una grandissima serata di energia pura, talento e emozioni forti».

La seconda edizione di "PopCast – Castiglione Sound Festival" chiude il 5 settembre con il concertone al Calasole alla spiaggetta della Darsena, quando a salire sul palco saranno i Planet Funk.







