Pop Corn Festival del Corto, la serata di premiazione con Sergio Japino

L’ex compagno di Raffaella Carrà consegnerà il premio indetto da lei stessa per il cortometraggio più originale. Ad assegnare gli altri riconoscimenti del festival la giuria presieduta da Federico Moccia e composta da professionisti del cinema tra cui Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri e Stefano Giovani. Protagonisti sul grande schermo i sei esordi cinematografici più interessanti dell’ultimo anno, provenienti da Inghilterra, Italia, Ucraina, Pakistan e Spagna.

Porto Santo Stefano: Si terrà domani l’ultima serata e la premiazione del Pop Corn Festival del Corto, l’evento internazionale dedicato al cortometraggio in corso a Porto Santo Stefano, sul promontorio dell’Argentario (Gr). Domenica 24 luglio ore 21.00 in Piazzale dei Rioni saranno proiettati i sei esordi cinematografici più interessanti dell’ultimo anno, provenienti da Inghilterra, Italia, Ucraina, Pakistan e Spagna, e a seguire verranno assegnati i riconoscimenti del festival. Al corto più originale andrà il premio di 4000€ istituito da Raffaella Carrà, affezionata sostenitrice dell’iniziativa, e a consegnarlo sarà Sergio Japino, regista, autore televisivo e coreografo, a lungo compagno della regina della tv. Inoltre il film vincitore avrà la possibilità di entrare a far parte del programma di Sudestival, evento cinematografico con sede Monopoli, gemellato col Pop Corn. Dalla giuria ufficiale saranno assegnati i premi al Miglior Corto nelle categorie D’autore e Opere prime, ammontanti a 1000€ ciascuno. Previsti inoltre i Premi Panlight, dal valore di 5000€ e 3000€ per il noleggio di attrezzature cinematografiche, la targa d’argento del Premio Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario e il trofeo per il film più amato dal pubblico (info: www.popcornfestivaldelcorto.it).





Sul palco farà gli onori di casa come di consueto Andrea Dianetti; tra gli ospiti Sergio Japino, regista, autore televisivo e coreografo, a lungo compagno di Raffaella Carrà, musa dell’evento, e la giuria del festival, presieduta dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia e composta dal pluripremiato montatore Marco Spoletini, dall’esperta di marketing strategico presso Rai Cinema Manuela Rima, dal giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, dal direttore artistico di Sudestival Michele Suma e dal costumista e scenografo Stefano Giovani.

Organizzato da Associazione Argentario Art Day con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario, il patrocinio di Regione Toscana e il contributo di Fondazione CR Firenze, Lux Vide, Banca Tema e Panalight, il Pop Corn Festival darà il via alle proiezioni con “Roy” di Tom Berkerley e Ross White (UK, 2021, 15’), un’improbabile amicizia tra un anziano solitario e la voce di un servizio di hotline, con l’iconico attore David Bradley, volto noto della saga di Harry Potter. Si prosegue con “Acqua che scorre non porta veleno” di Letizia Zatti (Italia, 2021, 10’), debuttato al Rome Independent Film Festival, alla presenza della produttrice Laura Moraci. Una donna si intrufola segretamente nella casa dell’ex fidanzato, una volta casa di entrambi. Come in un rituale, si gode per l'ultima volta il luogo, ne riacquista il possesso, provando a superare il dolore che evoca. È stato recentemente applaudito a Locarno “Dad’s sneakers” di Olha Shurba (Ucraina, 2022, 19’), uno sguardo immersivo nelle ultime ore del tredicenne Sasha in un collegio per bambini privati dalle cure parentali. Lui è uno dei più fortunati, una famiglia americana finalmente lo adotterà. Oggi andrà in un altro paese per sempre ma c'è qualcosa che non lo lascia andare.

E ancora: “U figghiu” di Saverio Tavano (Italia, 2021, 14’13’’): nel giorno di Pasqua, in un piccolo paese del Sud Italia viene rubata la corona di spine dalla statua di Cristo. È stato Saro il figlio schizofrenico di Nino e Concetta, convinto di essere la reincarnazione divina, in un gioco tra realtà e follia, tra quotidianità e ritualità, che si intreccia al rapporto familiare dei tre protagonisti. La performer e regista pakistana Sana Jafri firma “Happy Marriage” (Pakistan, 2021, 10’), storia di una donna transgender dalla forte volontà, che incoraggia il fidanzato di lunga data a sposare la ragazza scelta dalla famiglia quando la sua mascolinità inizia ad essere messa in dubbio. Conclusione con “Abril” di Juan Carlos Canales Delgado (Spagna, 2021, 11’): è una splendida giornata. Domingo e Dàcil si godono un'ottima colazione sul portico della loro splendida proprietà. Hanno speso la loro intera vita condividendo amore e complicità, guardando i loro alberi da frutta maturare e sentendo come il passare del tempo eroda i tronchi delle loro viti.

Pop Corn Festival del Corto, ideato e diretto da Francesca Castriconi, è organizzato dall’associazione Argentario Art Day e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario, il patrocinio di Regione Toscana e il contributo di Fondazione CR Firenze, Lux Vide, Banca Tema, Panalight e dell’artista Raffaella Carrà, che avendo partecipato in qualità di giurata ha scelto di sostenere l’iniziativa e il cinema italiano con l’unico premio che porta il suo nome. Non meno importanti le collaborazioni con Albiati Vivai, Joint Media, Rifipack e il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, Rotary Club Argentario, Maregiglio di navigazione srl, Agenzia immobiliare FF srl, Picchianti srl, Etrurialucegas spa, La Capannuccia Ristorante, Agenzia immobiliare Nazzareno orsini, gigmusicmachine.com, Ristorante La Goletta, Il Tempio Stabilimento Balneare, Officina meccanica Ambrogetti, Bar Giulia, Generali Agenzia di Grosseto e Alor Brokerage & Chattering.