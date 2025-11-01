Ponte sullo Stretto, Giansanti: “Grande opportunità per rafforzare infrastrutture del Paese”

Il presidente di Confagricoltura interviene sul dibattito in corso

Roma: “Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta una grande opportunità per rafforzare il patrimonio infrastrutturale del nostro Paese, storicamente penalizzato da un collegamento logistico debole tra il Sud e il Nord dell’Italia”. Con queste parole il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta le recenti notizie che riguardano l’opera.

“Nel pieno rispetto delle valutazioni espresse dagli organi di controllo – precisa Giansanti - auspichiamo che, al termine del necessario confronto nelle sedi istituzionali, il progetto possa trovare attuazione, contribuendo a migliorare la mobilità, la competitività e la coesione territoriale”.

“Confagricoltura – prosegue il presidente - ha nel proprio Dna la spinta verso il futuro, la modernità e l’innovazione. Un’infrastruttura di collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente potrebbe favorire in modo significativo il trasporto delle merci, riducendo i costi di logistica e sostenendo la crescita delle imprese agricole e agroalimentari del Mezzogiorno”.

“Con questo spirito – conclude Giansanti - guardiamo con fiducia alla possibilità che il Ponte, atteso da decenni, possa finalmente vedere la luce, come simbolo di un’Italia che sceglie di unire, costruire e progredire.



