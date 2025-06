Ponte di Pian dell'Isola (Fi): mercoledì 11 giugno chiusura temporanea per collaudo statico

La Regione Toscana informa che mercoledì 11 giugno, nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 24:00, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico del tratto della strada provinciale n. 89 bis, compresa tra la rotatoria di via Santa Maria Maddalena /via Pian dell'Isola nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (Fi) e la rotatoria della Strada Regionale 69 nel Comune di Reggello.

Firenze: La chiusura si rende necessaria per alcune operazioni di collaudo statico del ponte di Pian dell'Isola: è infatti prevista una prova di carico sull'impalcato dell'infrastruttura. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale per la messa in esercizio dell'opera.

Le chiusure temporanee sono funzionali alla conclusione dei lavori, prevista entro la fine del mese di giugno.

La Regione Toscana ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi, confermando l'impegno per garantire infrastrutture moderne, sicure ed efficienti a servizio del territorio.