Pomeriggio cinematografico all’insegna della Sardegna nei documentari di Karim Galici

Grosseto: Subito dopo la tappa alla Casa del Cinema a Villa Borghese a Roma, arriva a Grosseto, lunedì 31 ottobre ore 16:00 – ingresso libero - presso la Libreria “Quanto Basta” p.za Pacciardi,1 (ex P.za della Palma), l’incontro cinematografico con i documentari di Karim Galici, dove sarà protagonista la Sardegna attraverso storie di amore, solidarietà, integrazione.



La doppia proiezione, che si tiene su iniziativa dell’Associazione Culturale Sandalia di Grosseto in collaborazione con Cittadini del Mondo OdV di Cagliari prevede “Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti) dedicato all’approfondimento dell’universo femminile nella diaspora immigrata. Quattro donne di generazioni e nazionalità diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze, che hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.





E “La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti), il dialogo religioso e l’accoglienza riservata dalla Chiesa cattolica sarda ai fratelli ortodossi provenienti dall’Europa Orientale a seguito dei flussi immigratori, si intreccia con una tragedia personale, che fortifica ulteriormente la fede del protagonista del film.





Introdurrà la serata, Pietro Coro, presidente dell’Associazione Culturale “Sandalia” di Grosseto, porteranno un contributo alla discussione Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca Rodnoe Slovo presso l’oratorio Sant’Eulalia di Cagliari, crocevia di tante delle storie al centro dei due documentari, Alessandra Gaviano, docente e socio dell’Associazione Sandalia di Grosseto, Giuseppe Carboni, presidente di Cittadini del Mondo OdV di Cagliari



In programma anche l’intervento a distanza di Karim Galici, regista, drammaturgo, sceneggiatore, attore e manager culturale, non solo autore dei due documentari in programma, ma anche protagonista di una serie di progetti teatrali con al centro tematiche di grande rilevanza sociale.

La proiezione di questi interessanti documentari consentirà di scoprire inusuali paesaggi della Sardegna e confrontarsi con una serie di storie di immigrazione e integrazione, occasione per un utile scambio di esperienze e costruzione di sinergie fra associazioni sarde e toscane.

L’iniziativa si tiene nell’ambito del programma socio-culturale “Conoscenza, integrazione e scambio reciproco” promosso da “Cittadini del Mondo OdV di Cagliari” con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Precedentemente a Grosseto, l’iniziativa oltre a Cagliari e numerose altre località della Sardegna ha toccato Genova, Moneglia, Biella, Siena, Perugia, Napoli, Cinisello Balsamo, Roma.

Karim Galici, felicemente sorpreso per la calorosa accoglienza che i suoi lavori stanno riscuotendo nelle varie tappe in giro per l’Italia, così commenta: “Nel mio modo di fare cinema, così come in tutte le altre forme di creazione artistica, l’aspetto sociale è sempre un punto cardine. Nei documentari sviluppati grazie al supporto di Cittadini del Mondo ODV ho avuto modo di approfondire le problematiche, ma anche le aspirazioni, di donne e uomini che provengono dal composito mondo dell’Europa Orientale e non solo. Persone di varie nazionalità, con diversi orientamenti politici e religiosi, ma con delle umanità che ci legano fortemente l’un l’altro. Credo che in tal senso “Dall’Est con amore” e “La vita sopra ogni cosa” possano essere un messaggio di pace nei tempi di guerra che stiamo vivendo. Sono anche un modo per riflettere su quello che è accaduto in certe zone del mondo, dove le popolazioni si sono sentite così uguali e poi così diverse nel giro di poco tempo. Presentare queste opere nei diversi contesti, ultimo quello offerto dall’Associazione Sandalia, sarà un’occasione di scambio e ascolto reciproco.”





BIOGRAFIA DI KARIM GALICI

Karim Galici (Cagliari, 1977), è un regista, drammaturgo/sceneggiatore, attore e manager culturale. Laureato in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo (D.A.M.S) all’Università degli studi di Roma Tre e Master in Management per lo Spettacolo alla SDA Bocconi in collaborazione con Accademia Teatro alla Scala e Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Si diploma allo Studio Internazionale dell’Attore “Permis De Conduire” e inizia la sua carriera nel ’99 debuttando al Teatro Agorà di Roma. Collabora con diverse compagnie di spessore internazionale, tra cui The Living Theatre (New York) e il Teatro De Los Sentidos (Barcellona). Nel 2002 fonda la compagnia Impatto Teatro a Roma con la quale sviluppa una poetica che approfondisce il teatro sensoriale in chiave site specific nella valorizzazione dei luoghi. L’ultimo progetto - “Storie di Manifattura” - si sviluppa a Cagliari nel triennio ’20 – ‘22 tra laboratori, mostre multidisciplinari, spettacoli live/streaming, app di realtà aumentata e l’evento itinerante site specific “Cosa Rimane?” sulla storia della Manifattura Tabacchi. Mentre, tra i tanti eventi realizzati, anche con altre compagnie, organizza in Emilia-Romagna “Bassa Continua – Toni sul Po” (gran finale del “Progetto Ligabue”) che vince il Premio Ubu 2015 come Miglior Progetto Artistico/Organizzativo.

Parallelamente all’intensa attività teatrale, lavora nel cinema dove ha esordito nel ’99 come attore protagonista nel cortometraggio di Fabio Del Greco “L’influsso degli astri”. Con Del Greco nascerà un sodalizio artistico che lo porterà poi a partecipare al mediometraggio “La Luna in Ariete” e 3 film di cui l’ultimo “Slow life” nelle sale nazionali nel 2021 (e attualmente su Indiecinema). Complessivamente ha partecipato come attore a 6 film e 4 cortometraggi. Come regista la sua opera prima è “Grado Zero” (2000) che è stato finalista dei più importanti festival di cortometraggi italiani, mentre i suoi ultimi documentari sono “Dall’Est con Amore. Quattro storie di vita e integrazione” (2020) e “La Vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre ortodosso in Sardegna” (2021), prodotti da Cittadini del Mondo Onlus.