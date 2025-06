Pomeriggi Culturali di Villa Donati: da Ivo Pacini alla Società Storica Maremmana, la cultura grossetana non si ferma

Un'ondata di calore non ha fermato i "Pomeriggi Culturali" che, tra successi in streaming e prossimi appuntamenti, continuano a svelare i talenti e la storia di Grosseto. Prossimi appuntamenti giovedì 26 e venerdì 27 Giugno.

Grosseto: Il caldo esploso in anticipo raggiungendo temperature elevate ha fatto temere che molti amici dei Pomeriggi culturali a villa Donati rinunciassero a seguire l’incontro del 12 Giugno u.s. su “La Bottega di Ivo Pacini”. In verità molti hanno preferito “tutelare” la propria salute, ma non hanno rinunciato alla curiosità di scoprire che cosa era questa “Bottega” e chi era Ivo Pacini. Allora con un “clic” hanno acceso il loro computer e si sono collegati a Villa Donati per scoprire chi fossero gli entusiasti giovani talenti di Grosseto di inizio secolo XX. Il risultato oltre di 14000 visualizzazioni dell’incontro è stato inaspettato. Vuol dire che l’argomento è stato apprezzato. In quella occasione, purtroppo fu impostato diversamente da quanto avrebbe fatto l’oratore Davide La Mantia, assenza dell’ultimo momento, che ritroveremo giovedì 26 Giugno sempre alle ore 18.00 per scoprire altre figure di quel gruppo di giovani talenti.

Ma quella aurora culturale vedeva anche la nascita della Società Storica Maremmana. Fu costituita il 10 agosto 1923 da un comitato promotore composto dalle personalità più rappresentative della Provincia. Tra i soci ne fece parte anche lo storico Gioacchino Volpe. In seguito, nel 1924, tra le realizzazioni che intendeva portare avanti la Società, ci fu quella di dar vita anche ad un Bollettino (Bollettino della Società Storica Maremmana). Di come si svilupparono i programmi della Società e di tanto altro ne parlerà la Dott.ssa Scotti venerdì 27 giugno ore 18.00 a Villa Donati n.7 Grosseto. Vi aspettiamo .

Ricordiamo che Mercoledi 2 Luglio 2025 ore 21,00, sempre a Villa Donati, verrà consegnato il Premio Pomeriggi Culturale a Villa Donati. Condurrà il giornalista Carlo Sestini.