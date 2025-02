Cultura Pomeriggi Culturali alle Clarisse: Forma e Carattere della Maremma attraverso la fotografia 24 febbraio 2025

Mercoledì 26 febbario alle ore 17,00 presso la sala conferenze del Polo Culturale Le Clarisse, in Via Vinzaglio a Grosseto II appuntamento del ciclo di conferenze dal titolo "Forma e Carattere della Maremma attraverso la fotografia". Grosseto: Si tratta di un ciclo di conferenze sul ruolo storico dei fotografi che con il loro lavoro hanno concorso a definire un’immagine poliedrica della Maremma del ‘900. L’iniziativa, che vede il patrocinio della Fondazione Grosseto Cultura e del Polo Culturale Le Clarisse, si articola in quattro appuntamenti con cadenza mensile, nel corso dei quali verrà illustrata e commentata l’opera di quattro autori che hanno testimoniato alcuni degli aspetti caratteristici della provincia di Grosseto del XX Secolo, immortalando il paesaggio e le sue trasformazioni, le attività economiche e la popolazione nel suo vivere quotidiano. Allo scopo di estendere ed arricchire le finalità dell’iniziativa culturale è stato indetto anche un Concorso destinato a premiare la produzione delle migliori immagini fotografiche che abbiano per soggetto aspetti del territorio maremmano e della sua realtà sociale, individuati con la più ampia libertà di selezione. Obiettivo primario del concorso è quello di promuovere l’espressione delle capacità creative e delle abilità tecniche dei giovani e degli studenti, che è una delle finalità statutarie dell’Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi. Il bando del concorso sarà presentato il 29 gennaio in occasione della prima conferenza e prevede un montepremi di € 2.000,00.

