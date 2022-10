"Pomeriggi culturali a Villa Donati". Nuovo appuntamento

Grosseto: Giovedì 6 ottobre terzo appuntamento del ciclo autunnale dei Pomeriggi Culturali a Villa Donati. Il Tema "Maremma un Amore Grande. Vivere il presente, studiando il passato, immaginando il futuro" sarà trattato da Francesco Donati in uno scorrere di argomenti ritenuti tra i più significati per il territorio della Maremma nell'arco di nove secoli.



Uno sforzo di sintesi per arrivare al periodo a noi contemporaneo e formulare alcune interpretazioni della nostra storia e auspicare la scrittura di nuove pagine ancora più significative e importanti nella crescita culturale, sociale ed economica del territorio.

L'orario dell'incontro sarà quello delle 16:30 e si terrà come al solito in Via Manetti 7.