Polo Universitario. confronto organizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Grosseto: Martedì 21 maggio, alle ore 10,30, il polo universitario di via Ginori a Grosseto ospiterà nell’aula delle Colonne un importante momento di confronto organizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Nel convegno Water Way Plasticfree si promuoverà l’utilizzo di materiali innovativi come le bioplastiche in agricoltura: prodotti con proprietà simili alle plastiche tradizionali, ma derivati da materie prime rinnovabili, biodegradabili e compostabili.

Nel corso dell’evento sarà firmata la convenzione tra Anbi Toscana, Anbi Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e Canale Emiliano Romagnolo: un accordo interregionale tra Emilia Romagna e Toscana, volto a sensibilizzare gli addetti ai lavori a promuovere l’adozione di materiali, strategie e buone pratiche agronomiche per aumentare la consapevolezza dell’uso della plastica in agricoltura e per incentivare, ove possibile, l’impiego di bioplastiche.

Dopo i saluti introduttivi delle autorità, di Anbi Toscana e di Anbi Emilia Romagna, sono previsti gli interventi scientifici di Domenico Solimando, capo settore studi e ricerche agronomiche, responsabile polo ricerche irrigue e polo natura Acqua Campus e di Marco Nicosia, ingegnere progettista coordinatore del tavolo tecnico sull’irrigazione del Cb6. Seguirà un dibattito aperto, al quale sono invitate a partecipare associazioni di categoria e aziende, che si concluderà con la sottoscrizione della convenzione. Le conclusioni saranno a cura di Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. La partecipazione all’evento, inserito nella Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, è libera.