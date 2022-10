Polo tecnologico Manetti-Porciatti instaura legame stretto con scuole medie

“Giusto stabilire la continuita’ didattica con i neo studenti delle classi prime”



Grosseto: Nell’ambito dell’orientamento in ingresso, il Polo Tecnologico Manetti Porciatti, nel solco della continuità didattica, ha organizzato, per la prima volta, un incontro riservato ai coordinatori delle classi terze Medie del precedente anno scolastico. Domani, martedì 25 ottobre a partire dalle ore 15 online e dalle 16,30 in presenza presso la sede del Triennio in via De Barberi 65, i coordinatori delle classi prime del Polo incontreranno i colleghi delle Medie.

“L’idea - spiega la professoressa Teresa Cimino, responsabile dell’Orientamento del Polo Tecnologico Manetti Porciatti - è quella di costruire un percorso di continuità fra i due cicli scolastici che permetta il potenziamento dell’azione educativa e la contemporanea crescita di tutto il sistema scolastico. Abbiamo notato un grande interesse da parte delle scuole sia delle provincia che fuori, come Venturina e Montalto di Castro, ed hanno accettato l’invito con entusiasmo. Dirò di più - aggiunge la professoressa Cimino -, in alcuni casi, come Albinia e Magliano pur essendo di fuori città, hanno preferito partecipare in presenza. ” “E’ la prima volta che ciò accade in questi termini nel nostro Istituto e credo che lo sia anche a livello provinciale - le fa eco il dirigente scolastico, Claudio Simoni -. Grazie a tutto il gruppo dell’Orientamento ci siamo posti l’obiettivo di facilitare il passaggio dei nostri neo studenti tra i diversi ordini di scuola, grazie alla collaborazione che devo dire abbiamo trovato immediata con i colleghi delle Scuole Medie." Da questi incontri emergeranno indicazioni utili per valorizzare le competenze già acquisite, affinché i ragazzi, appena entrati nel mondo della Scuola Superiore, siano messi nella condizione di acquisire un proprio metodo di apprendimento e anche facilitare il loro inserimento nel nuovo contesto scolastico. “Siamo convinti - conclude il dirigente del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto - che questo approccio permetterà di avviare una rete di collaborazione che condivida come finalità quella di ottenere un migliore successo scolastico per ciascuno dei nostri studenti e al contempo punti a contrastare l’odioso fenomeno della dispersione scolastica.”