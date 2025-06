Polo Tecnologico Manetti Porciatti alle finali della Gara nazionale di Meccanica con Matteo Sforza

Grosseto: Il Polo Tecnologico Manetti Porciatti alle finali della Gara nazionale di Meccanica con il proprio studente Matteo Sforza della classe 4AMM. A ospitare questa competizione, alla quale hanno preso parte trentaquattro studenti provenienti da scuole tecnico-industriali di tutta Italia, l’ITIS Kennedy di Pordenone.

“La gara si è strutturata su due giorni di prove - ha commentato la docente accompagnatrice, professoressa Valentina Focoso - che ha coinvolto gli studenti delle classi quarte degli istituti come il nostro in cui è presente la specializzazione di Meccanica Meccatronica ed Energia. Le prove hanno previsto la risoluzione di problemi tecnologici e teorici di meccanica e meccatronica, mentre i docenti accompagnatori sono stati impegnati in visite alle aziende Savio, Casagrande, Alpi Aviation e cantine Rauscedo,” Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico, Angelo Costerella che ha sottolineato l’importanza di questa gara che ha permesso di annoverare il Polo Tecnologico tra le eccellenze nazionali nel campo della formazione in Meccanica e Meccatronica.