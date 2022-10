Polo tecnologico e Luxury tools insieme

Donate alla scuola tre bobine per la stampante 3d e studenti inseriti in azienda come disegnatori



Grosseto: Proseguono le collaborazioni tra il Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto e il mondo delle imprese maremmane. Infatti, la Luxory Tools di Sergio Bigoni, azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e riparazione di serrature civili, industriali ed automobilistiche, ha donato al Laboratorio di Sistemi del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, tre bobine per stampante 3D a filamento in ABS. Non solo.

Presso la medesima azienda una studentessa della classe 5° del corso di Meccanica, Meccatronica ed Energia, Gioia Ascione, nel percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, per intendersi l’ex Alternanza Scuola Lavoro, sta svolgendo la mansione di disegnatrice meccanica, grazie alle conoscenze acquisite in ambito curricolare circa l’utilizzo di programmi di disegno cad di modellazione solida. “Questo è un ulteriore esempio - commenta il dirigente scolastico, Claudio Simoni - che conferma l’attenzione del mondo imprenditoriale maremmano nei confronti della nostra scuola e dei nostri studenti. Ringrazio in primis il professor Vincenzo Iacobone, (nella foto primo a sx) nel suo ruolo di tutor del percorso PCTO e poi il signor Bigoni e l’azienda Luxory Tools per la collaborazione e la disponibilità nell’intraprendere con noi ulteriori progetti. Queste relazioni sono fondamentali perché ci permettono di costruire una rete di sinergie tra il mondo del lavoro e i nostri studenti, che sovente hanno già un percorso occupazionale delineato ancor prima di uscire dalla scuola. Per questa ragione - conclude il dirigente del Polo Tecnologico - invito le aziende che vorranno intraprendere con noi specifici percorsi di PCTO, di contattare i referenti per allacciare rapporti che possono portare vantaggi a tutti i soggetti coinvolti, a partire dagli stessi studenti.”