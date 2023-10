Polo della Conoscenza: la verità dopo tre anni di buio

Grosseto: "A tre anni di distanza e a pochi mesi dalla consultazione elettorale per la guida dell’Amministrazione provinciale (un caso?), a Grosseto si torna a parlare del Polo della Conoscenza. E la memoria torna vivida alla cerimonia d'inaugurazione della sede, in Chiasso delle Monache, in uno splendente riqualificato immobile di proprietà dell’Amministrazione provinciale. Era il 25 gennaio 2021 e il protagonista era l’allora presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Oggi, appunto a distanza di tre anni, il sindaco di Grosseto è di nuovo chiamato a essere protagonista della questione. Un presagio? Vedremo", dice una nota del comune di Grosseto.



Intanto sulla situazione interviene con chiarezza l’intera coalizione di maggioranza del Comune di Grosseto. “L’inaugurazione della sede di quello che sarebbe dovuto diventare il Polo della Conoscenza, ha rappresentato il completamento di un percorso culturale e amministrativo, teso a dare sostegno alle diverse attività imprenditoriali sul territorio. Era l’avvio di una nuova era. La politica aveva dunque fatto la sua parte, e sia pure in un periodo di pandemia, erano state poste le condizioni per iniziare un nuovo cammino. La sede era stata ammodernata e dotata di tecnologie di ultima generazione da consegnare, chiavi in mano, al soggetto gestore. Da allora il buio totale. Sono trascorsi tre anni e curiosamente, pochi giorni or sono, l’Amministrazione provinciale ha pubblicato un avviso per la valutazione di proposte progettuali per la rigenerazione urbana dell’immobile in Chiasso delle Monache.

Da qui una serie di domande: che ne è dell’ambizioso progetto intrapreso dall’Amministrazione Vivarelli Colonna che aveva già visto la nomina del presidente David Lera, presidente traghettatore tra la nuova e la vecchia amministrazione in continuità amministrativa e l’avvio del percorso di affidamento del gestore della struttura? Perché sono trascorsi tre anni senza che sia stato fatto alcunchè e improvvisamente viene pubblicato un avviso per la rigenerazione urbana, azzerando in questo modo il laboratorio di imprese di alto livello? Perché è stata intrapresa una strada diversa rispetto al progetto teso a rafforzare la gestione delle “best practice” per potenziare la rete imprenditoriale nella nostra Maremma?

Va ancora ricordato che il Polo della Conoscenza era stato dotato di una sede con le migliori tecnologie per la connettività; furono addirittura investiti 150mila euro per offrire la migliore tecnologia disponibile e il gestore poteva finanziarsi anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione a distanza. Erano insomma state create le condizioni di base per offrire uno spazio di incontro anche internazionale tra innovazione e imprese. Invece viene tutto azzerato, tra l’altro con grandi dubbi di legittimità rispetto al nuovo percorso avviato dall’Amministrazione provinciale.

Insomma tre anni di gestazione con tanto di sede inaugurata, per partorire poi un avviso per la valutazione di proposte progettuali sulla rigenerazione urbana. Un autentico controsenso, stante anche la perdurante inattività della Provincia che ha contribuito fortemente a fare di piazza Indipendenza, una delle aree urbane più difficili da rivalorizzare.

Tre anni di nulla, fino a che oggi, a pochi mesi dalle nuove consultazioni elettorali per il rinnovo della giunta provinciale, la questione è tornata a galla. Ma perché – si chiede allora la coalizione di centrodestra – è trascorso tutto questo tempo di autentico oblio? Cosa serve per ridare un vero e proprio impulso costruttivo a quanto seminato tre anni fa? Non certo un avviso sulla rigenerazione urbana. Ma forse i segnali premonitori hanno davvero un significato.