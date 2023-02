Polo Bianciardi: Visita guidata al Museo Archeologico di Arezzo

La visita guidata al Museo Archeologico di Arezzo ha concluso il progetto Professione Archeologo ideato dal Dipartimento Beni culturali dell’Università di Siena – Fondazione Polo Universitario di Grosseto e realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico Polo L. Bianciardi

Arezzo: Il 13 febbraio ventisei tra i migliori studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Artistico L. Bianciardi hanno concluso il progetto Professione Archeologo presso il Museo Archeologico di Arezzo dove hanno potuto ammirare dal vero la ceramica sigillata romana, argomento su cui verteva il progetto. Un’attività pensata per valorizzare le eccellenze del triennio del liceo L. Bianciardi e adempiere a ciò che, da tempo, il Miur invita a fare nelle scuole. Con il Decreto Legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, infatti, si vogliono incentivare gli studenti eccellenti attraverso percorsi di studio di elevata qualità.





In particolare il progetto Professione Archeologo, attraverso un’esperienza di didattica partecipativa e laboratoriale, ha avvicinato gli studenti all’attività di archeologo. Gli allievi, in incontri svolti nella sede dell’Università di Siena – Fondazione Polo Universitario di Grosseto e nei locali del Liceo Artistico, hanno acquisito informazioni specifiche di archeologia, esaminando i contesti di scavo e il materiale riemerso durante le campagne di ricerca svolte ad Arezzo. Dopodiché hanno realizzato un’attività laboratoriale sulle tecniche di lavorazione della ceramica e infine ricostruito graficamente le varie fasi di lavorazione della ceramica nel mondo antico. Il programma voleva facilitare il raggiungimento di competenze trasversali e disciplinari per uno sviluppo formativo e professionale, oltre a facilitare la capacità di auto-valutare se un percorso professionale, come quello dell’archeologo, poteva essere congeniale con le singole attitudini. Tutte le fasi di lavoro hanno inoltre permesso ai ragazzi di sviluppare competenze trasversali come collaborare in gruppo, risolvere problemi e affrontare situazioni nuove e inaspettate, concorrendo così a promuovere l'innalzamento dei livelli dei loro apprendimenti.

Infine, le iniziative di valorizzazione delle eccellenze sono tese a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche e a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra la scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settori specifici, e questo è stato l’obiettivo della collaborazione con l’Università di Siena – Fondazione Polo Universitario di Grosseto e il Polo L. Bianciardi.