Polo 0‑6, Follonica a Sinistra: “Polemiche sterili e strumentali, segno di incapacità di governo”

Follonica: Sconcertante l’uscita di Baietti e Turini in merito al progetto del nuovo Polo per l’infanzia 0‑6 nel Parco Centrale.

«Ancora una volta - si legge nella nota di Follonica a Sinistra - ci troviamo davanti a un tentativo goffo e politicamente miope di screditare un lavoro serio, lungimirante e soprattutto finanziato. Questa amministrazione, invece di affrontare le responsabilità di governo con maturità, continua a produrre polemiche sterili che dimostrano un’incapacità evidente di visione e gestione. Il progetto è stato finanziato in quanto valido e con numeri sostenibili.

Il Polo 0‑6 è stato progettato e presentato in risposta a un bando nazionale del PNRR, vinto grazie alla qualità della proposta. Questo è il dato politico ed amministrativo che conta. È errato parlare di numeri “sballati” o “non adeguati” come fa oggi la giunta: se il Ministero ha approvato e finanziato il progetto, significa che i numeri erano non solo giustificati, ma anche in linea con le esigenze territoriali.

Mettere oggi in discussione questo risultato significa non comprendere il valore di uno strumento strategico che servirà non solo Follonica, ma l’intero comprensorio. E significa, cosa ancora più grave, intaccare il diritto delle famiglie a servizi educativi di qualità e accessibili».

Un’amministrazione che disfa invece di costruire

«La precedente amministrazione - continua la nota - ha lavorato duramente per intercettare risorse, programmare servizi e offrire una prospettiva concreta alle famiglie. Oggi, chi governa preferisce attaccare, alimentare confusione e creare problemi dove erano state trovate soluzioni. Non solo: dipingere come un errore una vittoria oggettiva come un finanziamento PNRR è segno di miopia amministrativa e disonestà politica.

Se questa è la strategia del nuovo governo cittadino – demolire invece che governare – sarà evidente a tutti, in breve tempo, quanto siano impreparati a gestire una città complessa come Follonica.

Inoltre, un’amministrazione pubblica deve tutelare principalmente il bene e l’interesse pubblico, cosa che non sta facendo questa amministrazione che preferisce tutelare enti privati che, tra le altre cose, non sono accessibili a tutta la cittadinanza per via dei costi maggiori del privato.

Noi non ci stiamo. Difendiamo il futuro della città.

“Follonica a Sinistra” continuerà a difendere con forza il lavoro fatto e il progetto del Polo 0‑6, un’infrastruttura pensata per garantire servizi pubblici efficienti, moderni e inclusivi. E denunceremo ogni tentativo di trasformare un risultato positivo per la collettività in un’occasione di propaganda di bassa lega.

Le famiglie meritano verità, servizi e risposte. Non teatrini politici».