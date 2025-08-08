Polizia locale: arrestati due uomini in centro storico

Grosseto: Un'operazione tempestiva della Polizia locale ha portato all'arresto di due uomini, di etnia nordafricana, e al recupero di un borsetto contenente sostanza stupefacente. L'episodio è avvenuto durante un controllo di routine da parte di una pattuglia del Nucleo di Polizia Giudiziaria in via Ximenes.

Alla vista degli agenti, i due soggetti hanno immediatamente dato inizio a una fuga che li ha portati attraverso le vie del centro storico, fino ad arrivare all'area delle Mura Medicee. Gli agenti, grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, sono riusciti a fermare i fuggitivi dopo un lungo inseguimento.

Nel corso delle operazioni di recupero, uno dei due uomini ha gettato un borsetto al cui interno è stata trovata della sostanza stupefacente.

Le indagini hanno rivelato che uno dei due arrestati era destinatario di una misura cautelare di custodia in carcere, emessa lo scorso 2 luglio 2025, in relazione a reati precedenti. L'uomo, infatti, lo scorso novembre aveva partecipato a una rapina presso il negozio Maury’s in via Teano, seguita da un furto alla Coop in via Inghilterra.

“L'operazione dimostra l'efficacia e la dedizione della nostra Polizia locale, che ogni giorno lavora con impegno e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Sicurezza Riccardo Megale –. Siamo grati alla cittadinanza che, ancora una volta, ha dato un contributo decisivo”.



