Politiche internazionali: incontro Vivarelli Colonna-Tajani-Bergamini a Roma

Grosseto: Questa mattina, a Roma, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Presenti anche la vicesegretaria di Forza Italia e deputata e vice-presidente della delegazione italiana all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Deborah Bergamini, l'assessore alla Cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti e l'ex senatore forzista Roberto Berardi.

"Si è trattato - spiega il sindaco - di un dialogo costruttivo e aperto su vari temi. Particolare attenzione - sottolinea Vivarelli Colonna - è stata rivolta ai passi riguardanti gli accordi internazionali avviati dal nostro Ente: a tal riguardo ho voluto ringraziare personalmente il ministro per il prezioso videomessaggio di sostegno alla nostra iniziativa che ci ha fatto pervenire in occasione della maxi conferenza che si è tenuta a Grosseto lo scorso 2 luglio.

Il ministro Tajani mi ha immediatamente messo in contatto con Sace e Simest, le due agenzie governative italiane che fanno parte del Gruppo Cdp e lavorano insieme per sostenere l'export e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: sono in calendario appuntamenti istituzionali già dalla prossima settimana e, con gli imprenditori, anche a settembre.

La grande sinergia tra istituzioni, professioni e categorie produttive – insiste il sindaco – ha posto delle solide basi sulle quali si sta muovendo oggi la nostra Amministrazione con il neonato ufficio per le Relazioni internazionali. vitivinicola e agroindustriale con diversi Paesi tra cui il Montenegro, la Francia e gli Stati Uniti. Grosseto – conclude Vivarelli Colonna – crede fermamente nella forza di una diplomazia in grado di unire i popoli e produrre reciproci vantaggi e la grande vicinanza dimostrataci del ministero è, anche in questa chiave di lettura, determinante”.