Politica: Un altro Natale da dimenticare, purchè sia l’ultimo di questa maggioranza

Il gruppo di opposizione critica l’Amministrazione per lo stato in cui si trova Castel del Piano alla vigilia di Natale



Caste del Piano: “Alla vigilia di Natale, Castel del Piano, rispetto agli altri borghi amiatini e della Provincia, si presenta più spento, più insicuro, senza un programma realmente attraente – denuncia il Gruppo Tradizione e Innovazione all’opposizione nel Consiglio comunale – L’amministrazione ha perso un’altra occasione per rendere il paese più bello ed accogliente in vista delle festività natalizie: ci sono poche luci nelle piazza e nelle strade a creare l’atmosfera di festa; ci sono troppi spazi pubblici abbandonati, senza decoro e privi di manutenzione.

Inoltre, nel programma delle iniziative di dicembre e di gennaio si leggono le attività delle contrade, delle pro loco, delle principali associazioni di volontariato, ma quelle promosse dall’Amministrazione si contano appena e non sono comparabili a quelle iniziative offerte nei borghi vicini dove si aprono spazi nuovi e si vedono belle sorprese” – continua la nota del Gruppo.

“In uno stato di abbandono si trovano anche le frazioni, in particolare Montenero d’Orcia e Montegiovi, dove vi sono pochi addobbi e riciclati e dove senza l’iniziativa dei residenti non accadrebbero le novità. Alla domanda perchè venire a Castel del Piano, tra Natale e capodanno, si fatica a trovare una valida risposta, a causa di una maggioranza senza idee nuove, segno della sua stanchezza e di poca motivazione. Anche alla domanda quando potremo tornare a vedere un film o uno spettacolo al cinema/teatro non abbiamo una risposta: senza dimenticare l’acquisto effettuato dall’Amministrazione, ormai da un anno, di un proiettore, pagato circa 50mila euro, e non ancora utilizzato.

Questa maggioranza ha mancato un’altra promessa elettorale perchè ha fallito, da tempo, anche sul piano della sicurezza come ci ricordano i recenti fatti di cronaca in cui turisti in visita nel nostro borgo sono stati vittime di furti e di episodi violenti; senza dimenticare le risse tra giovani, troppo frequenti. Di fronte alla crescita dell’insicurezza non bastano le parole di costernazione e dispiacere espresse dal primo cittadino: è necessario invece richiedere più risorse per il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine poichè quelle disponibili sono oltremodo impegnate in un’area fin troppo vasta; è necessario trovare una soluzione coinvolgendo il Prefetto e le autorità ad ogni livello; è necessario attuare nuove azioni per coinvolgere maggiormente i nostri giovani, a partire dal rilancio del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; è necessario un piano di socialità per conoscersi meglio tra i residenti ed i nuovi gruppi di residenti presenti.

Tutte idee e proposte sulle quali la maggioranza non ha mai aperto una reale discussione in sede di Consiglio comunale. I cittadini di Castel del Piano meritano un'Amministrazione migliore e più capace: per questo invitiamo tutti a lavorare per una alternativa di buon governo e a preparare le prossime elezioni amministrative nel giugno 2024 con la speranza di creare un reale cambiamento per la nostra comunità” – conclude la nota dell’opposizione", termina il Gruppo Tradizione e Innovazione.