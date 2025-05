Politica, Nieto: "Il nostro gruppo consiliare cambia nome e simbolo: un impegno rinnovato per l'Argentario"

Monte Argentario: "Abbiamo protocollo ufficiale la nostra comunicazione riguardante il cambio di denominazione e il nuovo simbolo del gruppo consiliare. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento e rafforzamento del nostro impegno a servizio della comunità dell'Argentario.

Dopo un'attenta riflessione e un confronto condiviso, abbiamo scelto di adottare il nome **"Svolta... Per l'Argentario"**. Questa nuova denominazione rispecchia in modo più autentico la nostra visione di un futuro innovativo, sostenibile e orientato al progresso della nostra terra. Non si tratta semplicemente di un cambio di immagine, ma di un segnale forte della volontà di apportare un vero cambiamento, di essere un punto di riferimento affidabile per i cittadini e di affrontare con determinazione le sfide e le opportunità che ci attendono.

Il nuovo logo e il nome "Svolta... Per l'Argentario" incarnano il nostro impegno a promuovere un approccio dinamico e produttivo nella gestione delle questioni locali. Vogliamo essere protagonisti di una politica più vicina, che coinvolga attivamente cittadini e associazioni del territorio, favorendo un dialogo aperto e costruttivo per costruire insieme un futuro migliore.

Il sole che abbraccia l'intero logo, come simbolo della nostra collocazione riformista e progressista, una diversa immagine stilizzata dell'Argentario, intesa come rappresentazione di una nuova politica, che sia espressione popolare, che tragga la propria forza dalla partecipazione attiva di ogni cittadino, il tutto raccolto intorno all'ancora, radice di un movimento in continua evoluzione, che non abbandona la propria identità originaria.

Con questa iniziativa, intendiamo rafforzare il nostro ruolo di interlocutori credibili e propositivi, pronti a sostenere progetti e iniziative che possano valorizzare l'Argentario, rispettando le sue peculiarità e promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Siamo fiduciosi che questa "svolta" rappresenta un nuovo capitolo per il nostro gruppo consiliare e per l'intera comunità, e continueremo a lavorare con passione e dedizione per il bene di tutti i cittadini", termina la nota.