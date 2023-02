Politica: "Il ritorno dopo una lunga assenza di un rappresentante dell'UDC"

Il ritorno dopo una lunga assenza di un rappresentante dell'UDC, eletto sotto il proprio simbolo, nel Consiglio Regionale del Lazio è per noi motivo di grande soddisfazione.

Grosseto: Dopo l'infelice esperienza della lista Noi Moderati alle elezioni politiche è ora più che mai dimostrato che l'UDC ha un percorso autonomo da percorrere, con un ruolo propositivo e coerente con i propri valori nell'ambito della coalizione del centrodestra.

L'UDC di Grosseto intende pertanto impegnarsi nel prossimo turno amministrativo per contribuire nei comuni della provincia chiamati al voto a candidature a sindaco unitarie e condivise, capaci di esprimere progetti all'altezza del difficile momento economico e sociale e aperte alle istanze che vengono dalla società civile. In questo quadro valuterà anche possibili candidature per i consigli comunali", conclude Gianluigi Ferrara, commissario Prov.le UDC della Provincia di Grosseto.