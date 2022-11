Politica: Grandi novità in casa Movimento 5 stelle

Grosseto: Grandi novità in casa Movimento 5 stelle. Da oggi è possibile inoltrare ufficialmente la propria richiesta di partecipazione al costituente gruppo territoriale di Grosseto, o di qualsiasi altro Comune italiano (https://www.movimento5stelle.eu)

"Ma andiamo con ordine. - dice iI M5S Grosseto - Il Movimento 5 stelle, a distanza di 13 anni dalla sua nascita, è diventato una realtà molto importante nel panorama politico italiano, malgrado abbia vissuto momenti di grande difficoltà. L’intuizione iniziale di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ossia quella di dare vita ad un “non-partito” con un “non-statuto”, oggi lascia il posto ad una forza politica che sta perseguendo un forte rinnovamento, capace di conservare gli aspetti positivi e innovatori del passato con quelli di natura identitaria e organizzativa del presente e del futuro.





Dare al movimento una struttura organizzativa che consenta di mettere ordine ai processi democratici interni e contemporaneamente garantire una sempre maggiore partecipazione degli iscritti, è sempre stata un’esigenza che il gruppo di Grosseto, in particolare modo, ha manifestato e chiesto a gran voce negli anni passati. Anni in cui in Maremma abbiamo maturato importanti esperienze, sia fuori che dentro le istituzioni e che il nuovo statuto ed i relativi regolamenti interni hanno finalmente recepito integralmente".

"Siamo pertanto molto felici delle importanti novità presentate recentemente dal presidente Giuseppe Conte. - proseguono i 5Stelle - Ci riferiamo in particolar modo al nuovo Statuto, il quale contiene al suo interno quella “Carta dei principi e dei valori” che noi di Grosseto presentammo per primi addirittura nel 2016, in occasione delle elezioni amministrative del capoluogo. Un documento che non lascia spazio alle ambiguità sull’identità politica e sociale del nuovo Movimento 5 stelle, sia grossetano che nazionale.

La seconda grande novità riguarda il modello organizzativo interno formalizzato pochi giorni fa attraverso l’approvazione del “Regolamento disciplinante la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei gruppi territoriali”. Dalle fondamenta statutarie è partita la costruzione di un impianto organizzativo che pone fine alle incertezze, alle ambiguità, all’assenza di regole chiare e necessarie per convincere i cittadini a partecipare attivamente alla vita politica del paese e del proprio Comune.

Da oggi, chiunque vorrà avvicinarsi al Movimento 5 stelle, lo potrà fare avendo ben chiari quali saranno, da un lato gli elementi di natura identitaria e programmatica, dall’altro le regole per svolgere al meglio le attività politiche, ma anche e soprattutto quelle che comprendono l’attivismo nella sua accezione più estesa", termina la nota.

Per iscriversi, basta compilare un form presente all’interno del sito www.movimento5stelle.eu - Chiunque avesse necessità di ricevere ulteriori informazioni o volesse richiedere un incontro, può contattare il consigliere comunale Giacomo Gori al numero 347 7720818.