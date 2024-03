Politica: Gioventù Nazionale sabato in centro città apre gazebo rivolto ai giovani

Grosseto: Riprende l’attività a contatto con i cittadini da parte di Gioventù Nazionale. L’associazione giovanile di Fratelli d’Italia sarà presente sabato 9 marzo 2024 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel centro storico di Grosseto in corso Carducci (zona locale Chalet), con un “gazebo”, rivolto principalmente all’ascolto delle problematiche dei giovani maremmani.



“Riparte, con l’allestimento di questo gazebo in centro città, la nostra attività politica con un primo evento esterno – commenta il presidente provinciale di GN Grosseto e consigliere comunale, Lorenzo Lauretano. - Il primo, dopo la pausa invernale, durante la quale avevamo fatto solamente eventi politici nella nostra sede di palazzo Cosimini. Un evento, tra l’altro interamente organizzato da noi ragazzi di Gioventù Nazionale”.

“In quest’ultimi mesi – prosegue Lauretano – abbiamo portato avanti un lavoro minuzioso con vari incontri tra giovani, che stanno portando i primi risultati. Inoltre, abbiamo registrato un boom di adesioni nell’ultimo periodo, proprio a ridosso del congresso provinciale di FDI dello scorso dicembre. Questo, non fa altro che renderci felici, ma soprattutto ci rende orgogliosi che quanto è stato fatto è stato apprezzato dalla città e soprattutto dai giovani”.

“L’obiettivo di ritornare in corso Carducci con questo gazebo – spiega - è quello di cercare nuove adesioni e avvicinare altri ragazzi alla politica e all’interesse pubblico per la nostra città. Gioventù Nazionale si propone come comunità di ragazzi e ragazze, aperta nel dare spazio di libertà a chiunque si riconosce nelle tematiche delle politiche giovanili portate avanti dalla destra, e a tutti coloro che si riconoscono nei valori del centro-destra. Abbiamo in cantiere molte iniziative, e proprio con l’allestimento del gazebo siamo pronti a condividerle con i giovani e cittadini che si vorranno fermare a parlare con noi”

“Infine, siamo alle porte di una campagna elettorale, dove ci vedrà impegnati per le elezioni europee e amministrative. Nella nostra provincia andranno al voto 14 comuni. Per quest’ultimo motivo, stiamo programmando in questi giorni un’azione capillare su tutto il territorio provinciale, al fine di sostenere il partito in questa importante tornata elettorale”, conclude Lorenzo Lauretano, consigliere comunale e presidente provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto.