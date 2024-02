Politica: Forza Italia Grosseto nomina il Direttivo Provinciale

Grosseto: Si è riunito il coordinamento provinciale di Forza Italia per ampliare il Direttivo già parzialmente delineato in occasione dell’elezione del Coordinatore Provinciale Roberto Berardi, avvenuta per acclamazione al Congresso tenutosi lo scorso 16 dicembre.

Oltre alle nomine, molte sono stati gli argomenti, con particolare a attenzione alla prossima sfida elettorale europea ed alle elezioni amministrative che vedranno al voto 14 Comuni maremmani.

Questa la composizione del Direttivo: Roberto Berardi – Coordinatore Provinciale Alessandro Ulmi - Vicecoordinatore Vicario e Responsabile Organizzazione Mirella Milli – Vicecoordinatore Provinciale Area Grossetana e Delega al Sociale e Sanità Riccardo Ciaffarafà - Vicecoordinatore Provinciale Distretto Amiata Priscilla Schiano - Vicecoordinatore Provinciale Distretto Colline dell’Albegna Charlie Lynn - Vicecoordinatore Provinciale Distretto Colline Metallifere e Delega al Turismo Valentina Corse6 - Coordinatore Provinciale Azzurro Donna Jessica Ciaffarafà - Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Fabio Tonelli – Coordinatore Provinciale Seniores Luca Agresti - Responsabile Formazione Roberta Bardi - Responsabile Comunicazione Carla Russo – Responsabile Tesseramento Massimo Ussia - Delega Enti Locali Marco Biagioni – Delega ai Trasporti locali Amedeo Gabbrielli - Delega allo Sport e alla Scuola Alessandro Antichi - Delega alla Cultura e Affari Legali Riccardo Meravigli - Delega al Lavoro Stefano Dragoni - Delega all’Agricoltura Mirella Pastorelli - Delega Associazioni di Volontariato (ODV) Giovanni Rispoli - Coordinatore Comunale Grosseto Salvatore Anastasi – Vicecoordinatore Comunale Grosseto