Politica: "Braccio di ferro fra sindaca Travison e Soprintendenza"

"La cosa era iniziata male e purtroppo rischia di finire peggio, i sedili della discordia messi in piazza Garibaldi potrebbero lasciare strascichi ben più gravi di quello che sembrava".



Scarlino: “Che vita grama che grama vita” diceva la Mondaini; sicuramente non è il caso nostro, avranno pensato i paesani, che da Maggio con l’inizio dei lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza ne hanno viste di tutti i colori. Rimasti sbigottiti quando al posto delle vecchie panchine sono stati posizionati nuovi sedili dal design futuristico che nessuno osava criticare, pensando che il Comune fosse assistito da tecnici esperti.





Dopo le nostre critiche iniziali sul miope operato della Giunta leghista del Sindaco Travison, si è unito il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il quale con un giudizio tranchant li definiva “orrore inutile” e invitava i nostri amministratori a tornare sui propri passi. Infine è arrivato il parere della Soprintendenza alle Belle Arti, bocciandoli come “del tutto incongrui con i caratteri storici e identitari del centro storico”. Paradossalmente l’Amministrazione comunale non aveva avuto l’autorizzazione perché per loro incapacità non l’avevano richiesta, tant’è che, come opposizioni, abbiamo chiesto lumi con un’interrogazione consiliare la cui risposta aveva del grottesco: erano stati autorizzatati i lavori per la pavimentazione ma non gli arredi.

L’Ufficio tecnico nel migliore dei casi aveva male interpretato la norma sulle modalità di attuazione del DM 426 del 30/11/21 e alla domanda su cosa era cambiato nella sostanza dopo la nota da Siena (che ordinava la rimozione entro 30 giorni) rispondeva vagamente, citando ma eludendo di fatto le determinazioni finali della Soprintendenza che abbiamo dovuto richiedere con accesso agli atti. Tali indicazioni erano tassative e concedevano solo una deroga al 30 settembre per la rimozione, ma nella sostanza non cambiava nulla; il decreto usato dal Comune non era applicabile al caso in oggetto e sia un sopralluogo che la documentazione fotografica attestavano la non compatibilità dei nuovi arredi urbani. La scadenza è trascorsa da poco senza esito, la Giunta Travison non ha rispettato neppure le prescrizioni perentorie del Soprintendente, assumendosi la responsabilità del caso e andando incontro alle sanzioni previste dalla legge.

La cosa ci preoccupa, non tanto per le eventuali conseguenze su amministratori e tecnici comunali nel caso in cui avessero sbagliato, invece ci angoscia pensare che a pagare siano i cittadini e il Comune di Scarlino, dato che questi arredi sono costati alla comunità diversi soldi e dovranno essere tolti e riposizionati. Ci auguriamo che il Sindaco non stia pensando di ricorrere a vie legali facendo ricorso a quanto stabilito dalla Soprintendenza, poiché farebbe lievitare ancora di più i costi fino ad ora sostenuti solo per un capriccio personale.

Le bugie hanno le gambe corte o il naso lungo: non vorremmo che alla fine oltre alla bruttissima figura dell’Amministrazione comunale ci volessero tempi supplementari per avere nuove sedute consone e adeguate al costo doppio per i contribuenti, punto sul quale anche la Corte dei conti sarà chiamata ad esprimersi. Cara sindaca, avrebbe dovuto prendere atto subito dei dubbi legittimi e proprio grazie al fatto che erano strutture amovibili e reversibili (sottolinea il responsabile dell’ufficio lavori pubblici) “toglierle delicatamente” come consigliava Sgarbi e spostarle in un luogo più adatto, invece ha scelto di ascoltare Flaiano (“i dubbi confortano, meglio tenerseli”) andando incontro a serie complicazioni. Le suggeriamo ancora una volta di trarre le conseguenze del suo malgoverno e farsi da parte", termina la nota dei gruppi consiliari PensiaAmo Scarlino, Per Scarlino, Scarlino Insieme.