Politica. Baccetti (FDI): Massima attenzione governo Meloni per Terzo settore

Firenze: "Consiglio dei Ministri: Soddisfazione per l'approvazione, del decreto presentato dal ministero dell'Economia e delle Finanze che destina un aumento di risorse economiche per il Terzo settore. Si parla di oltre 23,5 milioni di euro, è quanto dichiara Simonetta Baccetti, responsabile regionale per Fratelli d’Italia del dipartimento terzo settore. Quanto sopra è il proseguo di quanto già tracciato dal Governo per la valorizzazione del Terzo settore, azioni già messe in campo, dalle agevolazioni fiscali alla semplificazione normativa".

"Importanti passi in avanti per il terzo settore, ricordo la recente approvazione del decreto per la certificazione delle competenze dei volontari, che riconosce il valore civico dell'impegno volontario per il bene comune. Un particolare grazie al Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, per il suo incessante impegno e per il ruolo chiave che ha avuto nell’attuazione di queste importanti misure conclude la nota Simonetta Baccetti, responsabile regionale per Fratelli d’Italia del terzo settore".