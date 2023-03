Polisportiva Barbanella Uno sugli scudi della Ginnastica Artistica

Grosseto: Sabato 26 Marzo a Livorno si e’ tenuta la 1° prova regionale del CAMPIONATO SILVER DI FEDERAZIONE categoria LD 3 attrezzi. Ottimo l’esordio, in questa nuova categoria per le allieve della Polisportiva (10-11 anni): Chiara Minelli, Petra Parmesani e Greta Burgassi, hanno affrontato le loro prove con grande carattere, sperimentando con successo nuovi difficili elementi ai vari attrezzi. Purtroppo in questa categoria non si sono presentate squadre avversarie, ma le piccole atlete si sono ugualmente impegnate per eseguire i propri esercizi di gara nel miglior modo possibile.

Ottima anche la prova delle ragazze nella categoria senior: Naike Venturi, Alice Esposito, Sofia Biagiotti e Linda Zambernardi, hanno finalmente ritrovato la giusta concentrazione e un po’ di spirito di squadra, importante in queste competizioni, chiudendo la loro prova sul 2° gradino del podio, ma sicuramente con ancora grandi margini di miglioramento.

Grande soddisfazione anche in questa occasione per le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali e per tutto lo staff dirigenziale. Il prossimo week and le atlete della Polisportiva barbanella Uno scenderanno nuovamente in pedana con il campionato regionale silver di federazione a squadre categoria LC3 e con la 2° prova individuale di federazione categoria LB3.