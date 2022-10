Polisportiva Barbanella Uno: le ginnaste sono tornate in pedana

Domenica 9 Ottobre le giovani ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno sono tornate in pedana.



Grosseto: Dopo la pausa estiva ,le ragazze, allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, hanno riaperto la stagione agonistica con il campionato regionale silver di federazione categoria LC3. Le atlete della Polisportiva, rientrate in palestra da meno di 2 mesi, quindi solo all’ inizio della preparazione fisico-atletica ,hanno reagito bene all’emozione della gara portando a casa, al termine delle loro prestazioni, ottimi piazzamenti!

Nella categoria allieve 2( 10 anni) Petra Parmesani ha conquistato il 2° gradino del podio.

Nelle allieve 3( 11 anni) Chiara Minelli e Greta Burgassi si sono classificate rispettivamente al 1° e al 2° posto della classifica.

Nela categoria Allieve 4 ( 12 anni) Alice Frosi si e’ classificata al 1° posto assoluto .

Nella categoria Junior 2 3° posto per Ginevra Chechi.

Buone anche le prove di Greta Conti,4° classificata ad un soffio dal podio e di Rachele Agresti.

Grande entusiasmo da parte di tecnici e staff della Polisportiva Barbanella Uno per questo inizio di stagione. E’ stato emozionante ritrovarsi finalmente in un palazzetto aperto al pubblico, senza limitazioni ,dopo aver rispettato ovviamente rigidi protocolli in questi ultimi anni e sentire di nuovo gli applausi e l calore del pubblico e’ stato veramente stimolante. Queste giovani ginnaste a Novembre torneranno nuovamente in pedana nel campionato a squadre di serie D e a Dicembre saranno impegnate con le altre compagne nei campionati nazionali invernali di federazione.