Polemica politica Csx Gavorrano: "Il centrodestra come Totò con la Fontana di Trevi"

"Nuove assunzioni previste e finanziate da Ulivieri, cosi come altre cose da noi previste o già esistenti.

Gavorrano: “Nella prossima legislatura ripartiranno le assunzioni del personale dell’ente, bloccate lo scorso anno dalla sentenza Alpe Tosca, con l’assunzione di 6 unità di personale di cui 2 vigili urbani e 2 operai, grazie alle risorse stanziate nell’ultimo bilancio di previsione preparato dall’assessore Uliveri, nonchè nostra candidata Sindaco, la quale ha recuperato importanti risorse grazie ad una gestione competente del bilancio. Fa quindi piacere che il centrodestra se ne rallegri, affermando che grazie a quanto previsto dal bilancio di previsione ci sarà un importante spazio di manovra per assumere e riorganizzare l’ente, non possiamo far notare però che l’attuale gruppo consiliare di centrodestra, che annovera anche il loro candidato Sindaco, a tale bilancio ha votato contro e non ha mai proposto idee fattibili per migliorare le finanze dell’ente.

Leggendo questa presa di posizione e altre loro “idee” per i prossimi 5 anni, sembra di trovarsi di fronte a Totò quando voleva vendere, spacciandola come propria, la Fontana di Trevi. Le nuove assunzioni infatti sono soltanto un esempio di come il centrodestra, evidentemente a corto di idee e progetti propri, spacci per sue cose già previste e/o finanziate e quindi confermate e previste nel nostro programma elettorale; è il caso della consulta dello sport che è già esistente e che ha egregiamente lavorato in questi 5 anni, prevedendo tra le tante cose il criterio della premialità nei contributi alle associazioni sportive, anch’essi ripristinati nell’ultimo bilancio di previsione. Stesso discorso dicasi per i contributi a favore dell’insediamento di nuove realtà produttive, i quali si aggiungono ad una revisione degli oneri di urbanizzazioni a favore delle aree artigianali attuati con il nuovo Piano Operativo, l’atto più importante che una Amministrazione Comunale può fare e rispetto al quale il centrodestra non ha prodotto alcuna proposta alternativa durante il complesso iter di approvazione e continua a non avere alcuna visione in merito affidandosi al più semplice benaltrismo.

Anche altre opere molto attese dalla popolazione, come il recupero del campo da tennis di Giuncarico e la nuova isola ecologica alle basse di Caldana sono un altro esempio di opere finanziate o addirittura con lavori già iniziati. Se i cittadini gavorranesi ci daranno il mandato di amministrare questo meraviglioso comune per i prossimi 5 anni, continueremo a portare avanti e a implementare queste politiche come previsto nel nostro programma elettorale, avendo dimostrato di avere la credibilità per farlo”, termina il Comitato elettorale Gavorrano Progressisti Uniti – Stefania Ulivieri Sindaco.