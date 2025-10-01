Il consigliere Valentino Bisconti chiede all’Amministrazione comunale di prendere le distanze dalle affermazioni del sen. Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci

Orbetello: In queste ore è salita alla ribalta delle cronache nazionali la polemica esplosa durante la trasmissione televisiva Re-Start su Rai3, in cui il senatore Maurizio Gasparri ha definito la giornalista orbetellana Lucia Goracci “negazionista del 7 ottobre”, insinuando che ella avrebbe negato la veridicità di gravi fatti accaduti in quella data. Le parole sono state pronunciate mentre la giornalista non era presente in studio e senza che fosse data possibilità di replica immediata.

Tali affermazioni – gravide di insinuazioni — non solo ledono la reputazione personale e professionale di una brava giornalista, ma colpiscono anche principi fondamentali come il diritto di cronaca, la dignità del lavoro giornalistico e il corretto contraddittorio nel dibattito pubblico.

In qualità di consigliere comunale di Orbetello e cittadino che crede nei valori della democrazia, della libertà di espressione e del rispetto reciproco, Valentino Bisconti chiede formalmente all’Amministrazione comunale di emanare un atto ufficiale con cui il Comune di Orbetello prenda le distanze dalle parole del Sen. Gasparri ed esprima solidarietà e vicinanza alla giornalista orbetellana Lucia Goracci, condannando ogni accusa ingiusta, gratuita o strumentale nei confronti di chi esercita il diritto/dovere dell'informazione.

Venga fatto appello a tutti i rappresentanti istituzionali, alle forze politiche, alle realtà associative e culturali della comunità orbetellana affinché aderiscano a questa richiesta, affinché il silenzio non diventi complicità e affinché Orbetello non si presti come palcoscenico ambiguo — nemmeno con il suo silenzio — per affermazioni che minano la fiducia nel buon funzionamento del dibattito pubblico.