Poesia, musica, pittura ed arti visive a palazzo Strozzi Sacrati

Firenze: Forme espressive che si incontrano, collegano e diventano spunti per inventare linguaggi nuovi capaci di superare le convenzionali distinzioni fra modi diversi di fare arte e letteratura ed andare oltre, alla ricerca di una multimedialità che usa il suono delle parole, degli strumenti musicali ed i segni della pittura.

La poetessa Caterina Trombetti e il musicista Andrea Pecchioli fanno di questa fusione fra generi il titolo del loro volume Incontro, assieme a Giusy Frisina ed alla sua raccolta di poesie Luna perduta, L’amore è una guerra di Martin Palmadessa e all’ultima antologia in versi di Elisabetta Biondi della Sdriscia A latitudine incerta, tutti editi dalla casa editrice Setteponti e presentati ieri a Firenze presso la sede della Giunta regionale a palazzo Strozzi Sacrati.

“Accostare quattro diverse opere poetiche ed accompagnarle alla musica ed ai gesti del disegno e del ritratto – spiega Lia Bronzi, critico letterario ed artistico – è la maniera più adatta per rendere omaggio alle autrici ed agli autori di questi quattro libri ed alle persone che li hanno accompagnati, in modo diverso, nei loro percorsi creativi. Il filo che unisce tutte le opere è un omaggio alla poesia d'amore, forse fra le più antiche forme espressive intesa nel suo senso più vasto, allargato all'umanità, ai figli, ai genitori e soprattutto all'umanità.”

“Questa scelta di costruire legami fra differenti modi artistici e letterari di esprimere un sentimento – continua Lia Bronzi- è, in tempi come questi, una forma di resistenza umana alla brutalità di un mondo esterno dove la morte sembra essere la protagonista quotidiana delle cronache e delle sorti degli individui e di interi Stati, dove il senso del futuro si smarrisce in un elenco spietato di orrori. Trovare autori che trovano il coraggio di recuperare con la poesia, la musica, i colori della pittura le ragioni di un modo di esistere e dar voce alla vita è dare spazio alla parte migliore dei nostri giorni".