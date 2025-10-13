Podismo: Est! Est!! Est!!!, anche Montefiascone incorona Valdrighi

Montefiascone: Partecipazione d’eccezione all’edizione del ventennale della Est! Est!! Est!!! Marathon, la classica di Montefiascone che ha messo la parola fine sul Circuito Mtb della Maremma Tosco-Laziale oltre a portare avanti l’altra challenge New Marathon Lazio. Una prova che, complice anche le condizioni climatiche favorevoli, ha visto tantissimi biker al via non solo laziali, con nomi di spicco al via.

Il percorso Marathon di 60 km per 1.500 metri ha allungato la straordinaria collezione di successi di Stefano Valdrighi, il portacolori toscano del Bottecchia Factory Team che in 2h17’14” ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle trasformando presto la gara in un allenamento su lunga distanza. Seconda piazza per Mattia Toccafondi (DMT Racing by Marconi) a 1’51”, terza per Michele Angeletti (Bike Therapy) a 2’30”. Fuori dal podio Francesco Acco (Ciclissimo Bike) a 2’58” e Mirko Zanni (Croccanti Racing Team) a 5’15”.

In campo femminile iscrive il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione Valeria Tomasulo (Balloni Academy) che in 3h39’59” ha staccato di 4’33” Laura Papi (Team Errepi) e di 21’53” Dina Terzino (GC Canino).

Nel percorso Classic di 37 km per 1.300 metri primo posto per Stefano Senbsi che ha regalato una gioia al team organizzatore Mtb Montefiascone. 1h32’01” il suo riscontro finale, con alle sue spalle la coppia del Team Bike Palombara, con Valerio Piancastelli a 4’17” e Daniele Mancini a 5’36”. In campo femminile vittoria di Cristina Spagnolo (Team Like Mtb Castelli) in 2h10’52”, battendo di 5’21” Vanessa Buzzanca (Aniene Bike Team) e di 10’07” Simona Petrini (TM Bike Racing).

La bellissima giornata vissuta a Montefiascone, complici le condizioni climatiche con temperature molto miti, ha permesso agli organizzatori della locale Scuola Mtb di festeggiare nel dovuto modo il ventennale della gara. Importante è stato il sostegno dei Comuni di Montefiascone, Bolsena e Bagnoregio, della Proloco di Montefiascone come anche della Provincia di Viterbo. Con la classica per antonomasia del calendario regionale il circuito Maremma Tosco-Laziale va in archivio, non senza però il tradizionale appuntamento con le premiazioni finali durante le quali sarà annunciato il calendario della prossima stagione.



