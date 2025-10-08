Poccia nuovo assessore del Comune di Orbetello

Il sindaco: «Ringrazio Minucci per gli ottimi risultati, auguro a Poccia buon lavoro»

Orbetello: Dopo l'annuncio di dimissioni, Luca Minucci passa ufficialmente il testimone a Ivan Poccia, già consigliere delegato, a cui il sindaco questa mattina (08 ottobre 2025) ha ufficialmente consegnato le deleghe come assessore ad ambiente, sport, demanio, diportismo, igiene ambientale, sicurezza e trasporti.

«Un naturale avvicendamento interno a Fratelli d’Italia – spiega il sindaco di Orbetello - che conferma pienamente il sostegno alla nostra amministrazione comunale e il pieno mantenimento degli equilibri politici. La scelta di Minucci è stata condivisa per due semplici motivi: primo in quanto sta intraprendendo un percorso di grande crescita all’interno del suo partito, che lo ha visto diventare anche coordinatore provinciale e in secondo luogo perché, dopo le elezioni regionali, potrebbe andare a ricoprire il ruolo di consigliere in Regione Toscana. Il suo è quindi un un gesto di responsabilità, che rafforza la sua figura politica e, allo stesso tempo, garantisce continuità e stabilità all’amministrazione comunale. Ringrazio Minucci per il grande lavoro che ha svolto in questi anni e per gli ottimi risultati ottenuti. Sono certo che profonderà lo stesso impegno nel ruolo diverso che tutti noi ci auguriamo possa andare a ricoprire tra pochi giorni».

«Per me questo è un momento speciale – aggiunge Poccia - dopo 9 anni da consigliere comunale con varie deleghe attribuitemi nel tempo dal Sindaco, oggi ho l’onore ma sopratutto l’onere di essere nominato assessore, mantenendo le deleghe attuali e ottenendo, altresì, la difficile e delicata delega all’ambiente. Prima di tutto devo ringraziare Luca Minucci e non per circostanza, ma per vera amicizia e stima. Ha preso questa delega nel momento peggiore, ereditando dalla precedente amministrazione una situazione a dir poco disastrosa e riuscendo a ottenere grandi risultati benché spesso non visibili. Ne cito due a mero titolo di esempio: la differenziata che è passata dal 13% al 60% e la realizzazione della nuova isola ecologica».

«Da parte mia – sottolinea il neo assessore - porterò avanti il lavoro svolto, cercando di migliorare quanto più possibile e cercherò di ascoltare tutti senza pregiudizi, accetterò critiche e consigli se costruttivi, per il resto le polemiche le ho sempre lasciate, le lascio e le lascerò ad altri, cercando di utilizzare i social, come nel mio stile, solo per comunicare. Inoltre, per le comunicazioni potrete sempre contattarmi in privato, ma principalmente vi invito a mandare e mail a ambiente.rifiuti@comune.orbetello.gr.it , che resta il metodo più corretto e rapido per affrontare e risolvere le segnalazioni».

«Per ultimo ma non meno importante – conclude Poccia - non posso che ringraziare il Sindaco per la fiducia che mi ha sempre riservato e, a maggior ragione, per la scelta di nominarmi assessore e tutta la maggioranza che, sono certo, mi aiuterà nel difficile compito che andrò a ricoprire».



