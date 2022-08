PNRR: in arrivo ulteriore finanziamento per un nuovo asilo nido

Grosseto: Dopo il finanziamento dei progetti per la realizzazione della scuola in via Monte Bianco e della mensa in via Giotto, il Comune di Grosseto ha ricevuto la comunicazione di un nuovo finanziamento, sempre nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sarà impiegato per la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Fiesole.



La struttura sorgerà su un unico piano e, con una superficie lorda massima di 600 mq, sarà in grado di ospitare tra i 45 e i 50 bambini. Comprenderà tre sezioni in tre aule distinte, con spazio sonno e servizi igienici, a seconda dei differenti livelli di crescita dei bimbi (lattanti, medi, grandi). Inoltre, la scuola, che sarà realizzata seguendo le ultime normative in tema di risparmio energetico, avrà al suo interno uffici, una mensa, uno spazio carrozzine e uno spazio per l’accoglienza genitori.

Il finanziamento ottenuto è pari a 1.270.000 euro.