Pnrr e alloggi di risulta: Edilizia provinciale grossetana centra gli obbiettivi dell’anno 2024

Grosseto: Con il Pnrr - Piano nazionale ripresa e resilienza, la Regione Toscana individuava il progetto “Missione2”, da applicare ai fabbricati Erp - Edilizia residenziale pubblica - definita come “Rivoluzione verde e transizione ecologica, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”. Epg Spa, la società partecipata della quale fanno parte i 28 comuni della provincia di Grosseto che occupa della manutenzione ordinaria degli alloggi Erp, anche per il 2024 ha rispettato il cronoprogramma imposto dalle rigide regole e tempistiche riguardanti i finanziamenti del Pnrr.

“In particolare - dicono il presidente Mario Pellegrini e i consiglieri Guido Mario Destri, Cristina Bizzarri, Anna Maria Schimenti e Daniele Brogi, — con la collaborazione del Comune di Grosseto, sono stati stanziati oltre 5,1 Milioni di euro ottenuti grazie anche al rispetto di tutte le tempistiche previste nel Pnrr: a partire dalle procedure di progettazione, appalto e inizio lavori”. “Questo importante finanziamento – spiegano – ha interessato ben 5 fabbricati nella città di Grosseto. A fine 2024, come da programma, abbiamo raggiunto il 50% dell’esecuzione dei lavori prevista per il mantenimento del finanziamento. Un risultato notevole che ha rispettato i termini fissati dal Pnrr”.





“In particolare – proseguono, – i lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria di 4 fabbricati, per un totale di 58 alloggi, tra via Aldo Fabrizi e via Sergio Leone per un importo di circa 1,3 Milioni di euro, e quello dei lavori di manutenzione, sempre straordinaria, del grande fabbricato di via Jugoslavia, per un totale di 102 alloggi Erp, con un importo di spesa di oltre 3,8 Milioni di euro. Cifre significative”.

“Invece, per quanto riguarda gli alloggi di risulta, cioè quegli relativi alla ristrutturazione di immobili che sono stati rilasciati dagli assegnatari per cessata locazione – precisano da Epg – nel 2024 si registrano per la società numeri da record. Infatti, se in passato la media degli alloggi, su tutta la provincia di Grosseto, che venivano riconsegnati a Epg si attestava attorno a 80 alloggi/anno, attualmente ne ritornano mediamente 115 alloggi/anno. Fenomeno, quest’ultimo, dovuto probabilmente a un forte ricambio generazionale, ma anche a nuclei familiari che transitano per brevi periodi e alla mobilità da parte degli assegnatari, ai quali i Comuni, che sono i proprietari degli immobili, destinano una quota degli alloggi ristrutturati”.





“Il fenomeno degli alloggi sfitti per rilascio dell’assegnatario — proseguono — è ormai diffuso in tutta la Regione Toscana. Infatti, il 13esimo rapporto sulla condizione abitativa, pubblicato a fine 2024 da parte della Regione, evidenzia un incremento di alloggi Erp sfitti o non occupati, passando dai 1.815 del 2015 ai 4.682 del 2023” (si parla di tutto il territorio Regionale).

“Per ristrutturare un alloggio di risulta – spiega il direttore di Epg Corrado Natale – visto anche il notevole incremento dei costi di ristrutturazione, il costo medio per il recupero è di circa 17 Mila euro. Per di più, sempre più appartamenti vengono lasciati completamente arredati e, non potendo in alcun modo rivalersi sui responsabili, che spesso sono persone anziane o con eredi che rinunciano all’eredità, ci troviamo a dover procedere anche per lo sgombero della mobilia e arredi”

“Epg – conclude il presidente Pellegrini – da sempre sensibile alle problematiche relative all’emergenza abitativa, quest’anno ha profuso un ulteriore sforzo, il quale ha visto impegnato tutto il personale tecnico e amministrativo, con risultati eccellenti, che ha portato a movimentare 139 alloggi, di cui 85 già messi a disposizione dei vari Comuni e ulteriori 39 alloggi con lavori attualmente in corso. Inoltre, oltre a ulteriori 5 alloggi consegnati al Coeso per fini sociali. Questi si vanno ad aggiungere a circa 50 alloggi che i Comuni hanno già a disposizione per le assegnazioni. Inoltre, nel CdA dello scorso 13 febbraio, abbiamo deliberato l’appalto di altri 10 alloggi, e richiesto alla Regione Toscana un ulteriore finanziamento per poter ristrutturare e aumentare ulteriormente l’offerta abitativa mediante alloggi di risulta”.