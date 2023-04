Pnrr, 41Mln a polo Piombino, soddisfazione di Giani

Piombino: “L’emendamento al decreto Pnrr in discussione al Senato, approvato oggi dalla commissione competente e presentato da parlamentari Pd, a partire da Beatrice Lorenzin, è il presupposto dell’approvazione finale in Parlamento. Le risorse che vengono impegnate costituiscono anticipazione del Fondo di Sviluppo e Coesione che il Ministero guidato da Raffaele Fitto ha previsto per la Toscana. Sono contento che risorse destinate alla Regione Toscana possano essere investite nelle bonifiche a Piombino attese da decenni.

Si tratta del primo sostanziale intervento sulla falda che consentirà una nuova stagione per il rilancio di Piombino.”. Così il presidente Eugenio Giani esprime soddisfazione per l’emendamento al dl Pnrr che stanzia alla Regione Toscana 41 milioni da spalmare in 3 anni per il polo siderurgico di Piombino. “Questi 41 milioni – ha aggiunto Gian i- si aggiungono alle risorse già previste nell’accordo di programma per un totale complessivo di 88 milioni di euro per Piombino. Attendiamo ora la delibera Cipess che aggiornerà il crono programma di spesa e la modalità per assicurare l’attuazione degli interventi. E’ davvero una buona notizia per Piombino e per tutta la Toscana”.