PLD Grosseto: eletti i delegati al Primo Congresso Nazionale

L'Assemblea Regionale del Partito Liberaldemocratico ha designato i rappresentanti della provincia, che si uniranno agli altri delegati per il Congresso che vedrà l'On. Luigi Marattin come unico candidato alla Segreteria Nazionale.

Grosseto: Sabato 14 giugno si è svolta l’Assemblea Regionale del PLD per l’elezione dei delegati al 1° Congresso Nazionale, per la quale dato il rilevante numero degli iscritti della nostra provincia è stato previsto un seggio separato a Grosseto (come a Pisa e a Lucca). Dopo aver illustrato la mozione collegata alla candidatura dell’On. Luigi Marattin a Segretario Nazionale – unica candidatura avanzata – è seguito un breve dibattito.

Sono risultati eletti delegati Franco Lippi, Matteo Pianigiani, Roberto Santini, Francesca Scopelliti e Alessandro De Carolis Ginanneschi

Nel suo intervento l'On. Luigi Marattin sottolinea che la leadership è fondamentale per qualsiasi progetto politico, ma non può essere l'unico elemento. Per un progetto politico solido servono anche una classe dirigente, contenuti (valori, ideali, politiche) e organizzazione. Senza questi tre, un partito rischia di diventare un semplice "fan club" personale, nonostante le apparenze di collegialità.

L'Onorevole presenta la propria mozione come espressione del suo pensiero, arricchito dal confronto collettivo degli ultimi mesi, e come base della sua candidatura, con impegni formali e verificabili. La vera leadership, però, non si promette a parole, ma si dimostra con i fatti.

Inolte sottolinea l'estrema difficoltà nel costruire un partito, specialmente se l'obiettivo è destrutturare un assetto politico bipolare trentennale e senza una figura di spicco preesistente. Nonostante queste sfide, lMarattin afferma che il loro gruppo ce l'ha fatta, grazie al lavoro di squadra e alla perseveranza.

Ora che il partito è nato, la sfida successiva è farlo crescere e renderlo un protagonista della politica italiana nei prossimi tre anni. L'Onorevole si impegna personalmente a non anteporre il proprio ego al progetto, riconoscendo che, seppur sembri un piccolo passo, è fondamentale. L'obiettivo è compiere molti altri passi insieme, sperando nel successo ma con la certezza di rendere un servizio al Paese di cui essere orgogliosi.