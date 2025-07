Politica PLD: definiti i vertici nazionali con Brunacci, Scopelliti e De Carolis Ginanneschi eletti in assemblea e direzione 3 luglio 2025

Il I Congresso Nazionale traccia le linee politiche future e annuncia i prossimi congressi locali per ottobre, riaprendo le iscrizioni al partito. Grosseto: È con grande soddisfazione - i legge in un comunicato stampa - che sono stati annunciati i recenti esiti del I Congresso Nazionale del Partito Liberal Democratico (PLD), che hanno portato all'elezione di importanti figure negli organismi direttivi del partito. Il Dott. Gianni Brunacci è stato eletto componente dell’Assemblea Nazionale. A sua volta, l'Assemblea Nazionale ha eletto nella Direzione Nazionale la Sen. Francesca Scopelliti e Alessandro De Carolis Ginanneschi. Ruolo degli Organismi Nazionali Come stabilito dallo Statuto del partito, consultabile sul sito ufficiale (https://partitoliberaldemocratico.com/): L'Assemblea Nazionale è composta da 150 membri (ai quali si aggiungono, senza diritto di voto, i membri della Direzione Nazionale) e ha il compito di definire gli indirizzi della politica nazionale del Partito .

. La Direzione Nazionale è composta da 50 persone, di cui 4 espresse dalla Toscana. Questo organo assume le decisioni politiche e adotta le iniziative opportune per il Partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali, sempre attenendosi agli indirizzi approvati dal Congresso e dall’Assemblea. Prossimi Passi e Iscrizioni Viene anticipato che i congressi locali per l’elezione degli organismi provinciali e regionali sono previsti per il prossimo mese di ottobre. Inoltre che le iscrizioni al partito restano aperte per tutti coloro che desiderano unirsi al PLD e contribuire attivamente alla sua crescita. Seguici



