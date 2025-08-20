Playoff: termina l’ottima stagione del Big Mat Bsc

Grosseto: Termina l’ottima stagione del Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi di Enrico Vecchi, capaci di ottenere il record personale di vittorie in Serie A, non sono riusciti a prendersi la terza vittoria contro l’Unipol Bologna. In gara 5, infatti, sono stati i felsinei a imporsi per 8-3 staccando il pass per la semifinale contro il San Marino.

Sul diamante dello stadio Gianni Falchi, i biancorossi senza Giordani, Marucci e Ambrosino partono molto bene, siglando nel primo inning due punti grazie alle valide di McIlwain e Isenia. Il Bologna ribalta il risultato nel terzo tempo quando con basi cariche arriva prima il singolo di Borghi, un errore interno sulla battuta di Albert e una palla mancata con Dobboletta nel box. Nell’attacco successivo i felsinei allungano le distanze con Agretti e il singolo di Martina, per poi dilagare nel sesto e nel settimo tempo. L’ultimo punto della stagione biancorossa arriva nell’ottavo inning con il fuoricampo (l’ennesimo, quest’anno) di Brandon McIlwain, uno dei giocatori chiave del Big Mat Bsc. Sul risultato di 8-3 si chiude la stagione dei biancorossi, comunque molto positiva grazie anche ai tanti giovani del settore giovanile mandati in campo, mentre l’Unipol Bologna sfiderà in semifinale playoff il San Marino.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 200 000 010

Unipol Bologna: 003 201 20X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (4/4), Aloma Herrera 5 (0/5), McIlwain 8 (2/4), Lopez 2 (2/4), Isenia DH (2/4), Venditti 3 (0/3), Luciani 4 (0/4), Ludovisi 9 (0/4), Piccinelli 7 (0/3, Attriti 0/1);

Unipol Bologna: Marcano Circelli 7 (1/5), Pereira Jablonskis 5 (2/4), Agretti 9 (2/4), Martina 6 (1/3), Gamberini 2 (0/3), Borghi 3 (1/3), Albert DH (1/5), Dobboletta 8 (2/3), Vaglio 4 (1/5).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Isenia (L, 3.0 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 5 BB, 3 SO), Rodriguez Jimenez (3.1 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO), Artitzu (1.2 IP, 2 BB, 1 SO);

Unipol Bologna: Blanco Colina (W, 6.2 IP, 7 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 8 SO), Rivero Pereda (2.1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 SO).

Arbitro capo: Yuri Macchiavelli

Arbitro 1B: Luca Palazzotto

Arbitro 3B: Alberto Germano

(foto di Noemy Lettieri)



