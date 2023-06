Play-off regionali: gli under 12 del Villa Croci Bsc volano in finale

Si è chiusa 5-4 la gara tra i biancorossi del manager Cristian Bordo e il Padule



Grosseto: Vola in finale play-off il Villa Croci Bsc Grosseto under 12, dopo il successo per 5-4 contro il Padule. Il match, giocatosi domenica 11 giugno allo stadio Simone Scarpelli, ha visto i biancorossi disputare un’ottima partita, sia in fase difensiva che offensiva. “Sono davvero orgoglioso – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – della grandissima concentrazione che hanno messo in campo i miei ragazzi. Adesso dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, con massima cura dei dettagli e provare a conquistare anche la finale”.

Il match ha visto passare in vantaggio per 1-0 il Villa Croci Bsc nel primo inning, per poi siglare altri quattro punti, grazie al fuoricampo interno di Guidotti e il doppio di Biagioni a basi cariche, nella quinta ripresa. I biancorossi hanno poi gestito la gara con un ampio turnover, aiutati nella vittoria dalle positive prestazioni di Guidotti e Benelli sul monte di lancio.