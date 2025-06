Plastique01 protagonista del nuovo appuntamento di “Frequenze selvagge” a Hottimo

Domani, giovedì 26 giugno, dalle 20.30, talk e ascolto collettivo per il progetto promosso dall’associazione Onda ets e ospitato dal punto ristoro sulle Mura medicee della cooperativa Uscita di Sicurezza

Grosseto: Torna un nuovo appuntamento di “Frequenze selvagge”, il podcast dal vivo realizzato da Onda ets e prodotto da Vibra, a “Hottimo”, il punto ristoro della cooperativa Uscita di Sicurezza al bastione Molino a vento sulle Mura medicee di Grosseto. Giovedì 26 giugno, dalle 20.30, i partecipanti potranno conoscere Plastique01, produttore e live performer, resident e collaboratore del collettivo e label De Rio. Il suo approccio si basa sulla ricerca di atmosfere dissonanti, psichedeliche ed evocative, attraverso un’esplorazione improvvisativa che cerca di slegare la fruizione della musica techno dai legami esclusivi con la dancefloor.

Durante l’evento sarà possibile gustare un aperitivo o assaggiare i piatti proposti dal punto ristoro.

Il progetto “Frequenze selvagge” è ideato e realizzato dall’associazione Onda ets e prodotto da Vibra. Onda ets è nata nel 2023 dall’idea di un gruppo di giovani grossetani per offrire strumenti e occasioni di visibilità e confronto a chi vuole esprimersi attraverso linguaggi artistici ibridi, mescolando performing arts, musica, arti visive e nuove tecnologie. L’associazione partecipa a bandi pubblici e privati per sostenere progetti innovativi come quello di “Vibra”, format interamente dedicato al linguaggio musicale, in particolare alla scena elettronica e sperimentale, all’interno del quale nasce “Frequenze selvagge”.

Hottimo, il punto ristoro di Uscita di Sicurezza è aperto dal martedì alla domenica, dalle 16 a mezzanotte. Nel giardino del locale è possibile gustare gelati soft e crepes, passando per i taglieri con i prodotti del territorio e a filiera corta, per arrivare alle varie specialità fritte. Accanto a questo, una vasta gamma di cocktail, bevande e vini, adatti per un aperitivo o una cena informale in uno dei luoghi più belli della cinta muraria di Grosseto.

Per info e prenotazioni: 327 394 5254