Planet Funk live al Calasole: Castiglione chiude l’estate con un evento unico

Musica, party in spiaggia e uno show internazionale per l’ultimo appuntamento del PopCast Festival

Castiglione della Pescaia: Il paese si sta preparando ad uno degli eventi più attesi dell'estate, il concerto al Calasole Live alla spiaggetta della Darsena, che anche quest'anno coincide con l'ultimo appuntamento del PopCast - Castiglione Sound Festival, organizzato dall'Amministrazione comunale con Paco Mengozzi Men/Go Music Fest e il supporto del Consorzio Turistico Maremma Experience.

A salire sul palco saranno i Planet Funk in un concerto che promette una serata imperdibile.

L'evento, che anche quest'anno è a ingresso gratuito, presenta una super novità: il PopCast Party, che avrà inizio dalle 17:00 del pomeriggio con djset in spiaggia insieme a Cris Dj e il collettivo Onda Party. Tanta musica e divertimento per far scaldare il pubblico in attesa del concerto di una band storica, di livello internazionale, che regalerà a Castiglione della Pescaia due ore di spettacolo presentando tutto il proprio repertorio, dalle grandi hit del passato al nuovo disco. E al termine l'afterhshow con il djset di Margherita Grechi, altro grande nome della musica, dj per Elodie ma anche songwriter e producer.

C'è grande fermento nei preparativi di questo grande evento, è in allestimento l'area lounge e relax con zona bar per accogliere il pubblico già dal pomeriggio con il party in spiaggia ed intrattenerlo fino alla sera per assistere a quello che sarà uno show veramente unico nel suo genere.

Il concerto dei Planet Funk al Calasole si preannuncia un evento di altissimo livello, a carattere internazionale, per chiudere al meglio la stagione 2025.



