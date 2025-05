Pizza e musica al QB con i 3d'Union

Grosseto: Un abbinamento di gusto per domani, venerdì 30 maggio al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, con pizza e concerto.

Alle 20 inizia la musica con i 3D’Union nella nuova formazione che vede Massimo Pallini alla chitarra, Matteo Maggio alla batteria e Andrea Alunno Minciotti al basso. Sempre uno spettacolo di qualità con una proposta simile a quella passata del trio, molto conosciuto sia in città che fuori, ma allargata ad arrangiamenti più elettronici e inclini alle caratteristiche dei nuovi membri del gruppo.

E come accade ogni venerdì è anche tempo di Pizza Night in collaborazione con Via Vai.