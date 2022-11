Più soldi destinati alla strada dei Ponti Neri

Grosseto: La giunta comunale ha approvato la perizia di “Variante in corso d’opera e rifinanziamento del quadro economico” per i lavori di risanamento e ristrutturazione dei due ponti della strada dei Ponti Neri, al canale essiccatore dell’Alberese.



L’importo iniziale che era stato dedicato al progetto era di 410mila euro ma - a seguito dell’installazione del cantiere - è stato osservato che, rispetto alla situazione rilevata all’atto del progetto esecutivo, le spalle dei due ponti hanno avuto un incremento delle rotazioni tali da provocare un ulteriore scorrimento e richiedendo quindi delle differenti modalità operative. Questo impone di conseguenza una variazione - qualitativa e quantitativa - che produce un aumento dell’importo iniziale di circa il 10%.

Inoltre, al fine di far fronte ad eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d’opera, sono stati stanziati ulteriori 89mila euro al quadro economico previsto, arrivando ad avere a disposizione un importo totale di 514mila euro per il completamento del progetto, atteso nella zona.

“Proseguono i lavori sulla strada dei Ponti Neri in località Alberese – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -: ci siamo subito messi in moto per adeguare il quadro economico all’esigenza di attuare le nuove lavorazioni che si sono rese necessarie per via dell’aggravarsi delle condizioni strutturali dei due ponti. Abbiamo previsto anche un rifinanziamento del quadro economico in caso di eventuali imprevisti e adeguamenti dei prezzi in modo tale di poter portare a conclusione il progetto anche se dovessero verificarsi modifiche in corso d’opera”.