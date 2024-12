“Più ridon le carte” al Polo le Clarisse

Racconta l’attualità dell’XI canto del Purgatorio della Divina Commedia

Grosseto: Venerdì 6 dicembre al Polo culturale le Clarisse, in Sala conferenze, alle 17.30 è in programma la presentazione del libro “Più ridon le carte. L'attualità del canto XI del Purgatorio” con gli autori Stefano Adami e Antonio Capitano. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Il saggio, edito da Eta Beta, reinterpreta l’XI canto del Purgatorio della Divina Commedia di Dante Alighieri in pagine volutamente contenute e sperimentali, in cui i personaggi raccontano in prima persona la loro visione dei fatti, inseriti in un fluido movimento tra passato e presente e legati dal fil rouge dell’arte, rappresentata come “visibile parlare” nel canto dantesco. Le confessioni delle voci narranti intavolano l’argomento della superbia che lascia spazio all’umiltà e del sottile confine tra gloria e vanagloria, temi che si legano bene ai nostri tempi. Questo componimento, adatto alla rappresentazione teatrale, non è stato volutamente riadattato a una visione contemporanea dei fatti, a sottolineare l’attualità di Dante nel “disegnare” la condizione umana nella sua forma senza tempo: un invito al lettore a cercare similitudini con contesti pubblici e privati attuali.