Pittarosso Pink Parade, camminata finanzia ricerca: amministrazione, diventi appuntamento fisso

Orbetello: «Abbiamo chiesto che la camminata per promuovere la salute delle donne e raccogliere fondi per la ricerca diventi un appuntamento fisso sul nostro territorio» a farlo sapere Chiara Piccini e Silvia Magi, rispettivamente vicesindaco e assessore alla sanità del Comune di Orbetello, che ha patrocinato la Pittarosso Pink Parade 2024.



L'iniziativa promossa da Pittarosso è stata portata sul territorio dall' associazione volontaria di quartiere di Orbetello Scalo, presieduta da Francesca Larini, e patrocinata dal Comune di Orbetello, riscuotendo un grande successo di partecipazione «Ringraziamo – sottolinea l'assessore Magi – le volontarie di Orbetello Scalo, particolarmente Francesca Larini e Stefania Zambernardi, per aver aderito all'iniziativa e portato sul territorio una manifestazione che promuove la salute della donna attraverso la prevenzione e ha il nobile scopo di finanziare la ricerca. Ricordiamo che i proventi dell'edizione 2024 sono andati interamente alla fondazione Veronesi per un importante progetto di ricerca».

La camminata, svoltasi domenica 20 ottobre, ha riscosso un grande successo di partecipazione: «Una partecipazione straordinaria – aggiunge l'assessore – che sottolinea la capacità del nostro associazionismo di sensibilizzare la nostra comunità verso tematiche importanti. La ricerca è un elemento fondamentale per garantire la nostra salute ed è per questo che abbiamo chiesto che iniziative del genere diventino appuntamenti fissi sul nostro territorio».

«Come amministrazione – concludono Piccini e Magi – ci impegniamo a promuovere ogni iniziativa legata alla prevenzione e alla ricerca per questo il nostro sostegno all'iniziativa delle volontarie di Orbetello Scalo è stato immediato. E' molto importante che istituzioni e cittadini, particolarmente su temi universali quali la salute, si muovano in sinergia com'è accaduto in questa occasione».