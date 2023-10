Pitigliano: tre gli itinerari gratuiti che è possibile fare su prenotazione

Pitigliano: Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, in programma domenica 29 ottobre in 159 città. Pitigliano è una di queste grazie alla scelta dell’amministrazione comunale di aderire, anno dopo anno, all’importante iniziativa promossa dall’associazione Nazionale Città dell’Olio.



Quest’anno a Pitigliano vengono proposti, in particolare, tre diversi itinerari, tutti fruibili gratuitamente, su prenotazione, organizzati dall’associazione culturale Fortezza Orsini APS in collaborazione con La Casa degli Orti, l’azienda vitivinicola Villa Corano e l’azienda agricola bio La dolce Vita. Durante la giornata, dalle ore 10 alle ore 17, sarà possibile visitare presso il frantoio Pelliccetti l’installazione artistica Ulivo: tra Cielo e Terra di Silvia Salvatori.

“La Camminata tra gli Olivi offre ai pitiglianesi l’opportunità di riscoprire e rafforzare il legame con il proprio territorio e al tempo stesso è l’occasione per avvicinare un tipo di turismo slow, responsabile, culturale, attento all’ambiente e appassionato di enogastronomia. – spiega Claudia Elmi, assessore al Turismo del Comune di Pitigliano -Sebbene l'olivicoltura sia diffusa in molte regioni italiane, ogni zona ha le sue unicità e peculiarità. Ecco perché questa iniziativa a Pitigliano non è solo un tributo alla nostra tradizione locale, ma anche un'innovativa strategia per promuovere l’olio d'oliva, mettendo in luce l'inestimabile patrimonio dei nostri territori. Un tesoro che dobbiamo valorizzare e preservare per le generazioni future."

Il programma della giornata prevede per quanto riguarda l’itinerario 1 “trekking & pan Crocinu” alle ore 10 accoglienza dei partecipanti nell’area parcheggio dell’Azienda Agricola Bio La dolce vita, Strada di Poggio Rota, Località Meletello, Pitigliano. Alle 10 e 15 partenza del trekking al sito di Poggio Rota con Raffaella Agresti, guida turistica e ambientale escursionistica. Alle 11 e 45 visita all’oliveta insieme a Manuela Ciambruschini proprietaria dell’azienda. E alle 12 e 30 aperitivo sotto il portico: degustazione di pane e olio evo dell’Azienda agricola Bio La dolce vita di Manuela Ciambruschini. Lunghezza percorso 4 chilometri circa, durata 2 ore, difficoltà media, sono presenti un guado e dei dislivelli. Consigliato abbigliamento adeguato e scarpe trekking o outdoor.

L’itinerario 2: “L’olivo tra il moderno e l’antico, prevede alle ore 11 l’accoglienza nell’area parcheggio presso l’azienda Villa Corano S.R. 74 Maremmana Ovest, km 46,760, Località Corano, Pitigliano. Alle ore 11 e 15 visita all’oliveta insieme a Stefano Formiconi, proprietario dell’azienda e focus sulla differente tipologia di allevamento monocono e policonico presente nell’azienda. Alle 12 aperitivo sotto la grande quercia con degustazione di pane e olio evo, vino Bianco DOC di Pitigliano dell’Azienda Villa Corano di Stefano Formiconi. Lunghezza del percorso 1 chilometro, durata due ore circa, facile.

L’itinerario 3: “I frantoi monumentali di Pitigliano”. Ritrovo alle ore 15 per l’accoglienza presso IAT – ufficio turistico Piazza G. Garibaldi, 10, Pitigliano. Alle 15 e 15 partenza per la visita guidata con Silvia Zucchi, guida turistica e ambientale escursionistica all’olivaia di Palazzo Orsini, Museo di rilevanza regionale. Alle 15 e 45 visita al frantoio Pelliccetti ad uso del Ghetto ebraico. Alle 16 e 15 utilizzo consapevole dell'olio evo di qualità incontro con l’agronomo Dott Luigi Antonelli presso la sala Il Tufo Rosa in Piazza Petruccioli, 101. Al termine degustazione di pane e olio evo dell’Azienda agricola Casale degli orti di Francesca Dainelli. Lunghezza percorso un chilometro, durata due ore circa, facile.

Info e prenotazioni 350 0382685 (anche whatsapp) - centroculturale.fortezzaorsini@gmail.com