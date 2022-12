Pitigliano, pubblicata la graduatoria definitiva alloggi Erp

Pitigliano: In data 13 dicembre, il Comune di Pitigliano ha pubblicato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica relativa al bando del 10 gennaio 2022. “Come amministrazione comunale siamo felici di poter dare una risposta alle richieste dei cittadini anche dal punto di vista abitativo. – sottolinea il vicesindaco e assessore al sociale Serena Falsetti - Abbiamo lavorato insieme agli uffici per facilitare l’accessibilità alla domanda, cercando di semplificare la procedura, in modo da evitare che alcuni di coloro che hanno diritto all’edilizia residenziale pubblica, siano esclusi a causa di intoppi burocratici, come spesso accade.”

Per consultare le domande accolte collegarsi al seguente link https://www.comune.pitigliano.gr.it/BANDI/202208000319001.pdf