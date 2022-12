Pitigliano per i bambini: storie natalizie da ascoltare su WhatsApp

Dal 9 dicembre riparte l’iniziativa “Storie per sognare”: la biblioteca comunale invierà a chi lo richiede lo speciale messaggio vocale



Pitigliano: Dal 9 dicembre a Pitigliano riparte l’iniziativa “Storie per sognare”: ogni venerdì la biblioteca comunale invierà per WhatsApp, a tutti coloro che ne fanno richiesta, una storia natalizia da ascoltare, per i bambini e le bambine. Per prenotare la storia basterà mandare un messaggio WhatsApp al numero 353 409 7039.

Le iniziative per i bambini, organizzate dalla biblioteca comunale di Pitigliano durante le festività natalizie, prevedono un altro appuntamento da non perdere, questa volta in presenza: martedì 20 dicembre, alle ore 17, in biblioteca si terrà “Leggere è creare! Christmas Edition”, una iniziativa gratuita per bambini da 4 a 10 anni fruibile su prenotazione. Sarà letta una storia sul Natale a cui seguirà un laboratorio creativo per realizzare un omino di neve. Chiamando per prenotare allo 0564 616833, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 17 e 30 oppure al 353 4097039 (anche WhatsApp) sarà fornita la lista del materiale occorrente per il laboratorio.

“Il Natale è la festa dei bambini e delle famiglie – commenta Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura – per questo tra le iniziative della biblioteca comunale di Pitigliano non mancano gli appuntamenti per i più piccoli. Il progetto Storie per sognare è nato durante il lockdown quando sono stati interrotti tutti gli eventi in presenza ed era importante utilizzare la cultura per stare comunque vicino ai cittadini. Il progetto ha ottenuto un alto gradimento, tanto che si è creato un pubblico di affezionati che aspettano questo momento, così abbiamo deciso di portarlo avanti anche quest’anno. Ringrazio la cooperativa Il Cosmo, che propone e gestisce le attività della biblioteca comunale con grande attenzione rispondendo positivamente agli input che arrivano dall’amministrazione comunale e ringrazio, in particolare, Elisabetta Peri, che è la figura di riferimento fondamentale della nostra biblioteca.”

Per rimanere aggiornati sulle iniziative della biblioteca comunale è possibile seguire la pagina facebook Biblioteca F. Zuccarelli Pitigliano.