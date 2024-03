Attualità Pitigliano "Nati per leggere": consegnati i kit ai nuovi nati alla Biblioteca comunale F. Zuccarelli 25 marzo 2024

25 marzo 2024 81

81 Stampa

Redazione

Pitigliano: Sabato 23 marzo il sindaco Giovanni Gentili e l’assessora alla cultura Irene Lauretti, insieme ad Andrea Celata presidente del Rotary Club di Pitigliano e Sorano, hanno consegnato i kit Nati per leggere alle famiglie dei nuovi nati nel 2022 e 2023.



“Si tratta di un progetto, al quale il Comune ha deciso di aderire con grande convinzione – afferma l’assessora Irene Lauretti - promosso dall'associazione Italiana Biblioteche, dall'associazione Culturale Pediatri - ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino ONLUS, che ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. I più recenti studi dimostrano, infatti, quanto questa attività costituisca una positiva influenza sullo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini.” Dopo la consegna del kit contenente i libri e materiale informativo, le famiglie e i bambini hanno potuto assistere a letture ad alta voce a cura di operatori e volontari che hanno partecipato nei mesi scorsi a un corso di formazione. L’iniziativa nati per Leggere è promossa e sostenuta dal Comune di Pitigliano in collaborazione con Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano, Biblioteca Comunale F: Zuccarelli di Pitigliano e Centro Culturale Fortezza Orsini.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Pitigliano "Nati per leggere": consegnati i kit ai nuovi nati alla Biblioteca comunale F. Zuccarelli Pitigliano "Nati per leggere": consegnati i kit ai nuovi nati alla Biblioteca comunale F. Zuccarelli 2024-03-25T10:45:00+01:00 289 it Sabato 23 marzo il sindaco Giovanni Gentili e l’assessora alla cultura Irene Lauretti, insieme ad Andrea Celata presidente del Rotary Club di Pitigliano e Sorano, hanno consegnato i kit Nati per leggere alle famiglie dei nuovi nati nel 2022 e 2023. PT1M /media/images/Nati-per-Leggere-Ptigliano2.jpg /media/images/thumbs/x600-Nati-per-Leggere-Ptigliano2.jpg Maremma News Pitigliano, Mon, 25 Mar 2024 10:45:00 GMT